Что думают жители Украины о происходящем в Беларуси? Пять мнений

Новости Беларуси. Мнения украинских граждан о том, что сейчас происходит в Беларуси. Совсем недавно они сами оказались в центре похожих событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комментарии записаны в селах, приграничных с нашей страной – то есть там, где и белорусы, и украинцы тесно общаются, имеют возможность анализировать, сравнивать и рассуждать.

Если оценить по 10-балльной шкале уровень жизни конкретно в вашем селе и, например… В нашем селе – ноль. А в Беларуси на восемь баллов. В белорусском селе? А в селе, может, еще и больше, чем в городе. А что, их фермы работают. И что там, у них же нет безработицы такой, как у нас. А чем ваше село живет сейчас? Как вы здесь? Не спрашивайте меня лучше, а то я как расстроюсь… У нас даже не могут… Вот хоть бы какие депутаты были – кладбище не могут даже сделать. Хоронят людей и выкапывают кости, кости закапывают сбоку.

Беспорядок там происходит. Эти протесты ни к чему. Если они потеряют Батьку, в Беларуси будет то, что в Украине. А то, что там молодежь идет – молодежи платят деньги – там нормальный человек не пойдет. В своей стране не принимают законы, а там они приняли в Верховной Раде, что выборы недействительны и Лукашенко не Президент. А в своей стране нихрена сделать не могут.

Люди тоже пускай подумают, как они будут жить, если его не будет. Кто-то придет такой, как к нам, в Украину – и вся разруха: не будет ни колхозов, ничего. Так хоть работа людям есть, а так все будут на Польшу ездить, вся Беларусь. Так что вот это мои комментарии. Что вообще говорят по поводу событий? Какие настроения? Как вы смотрите на это все? Я не знаю, ну мы так не сильно там общаемся, я работать езжу в другой город, потому что здесь работы нет. Так вот пускай подумают белорусы: или они хотят работать, или ездить, как мы, по селам? Нет работы вообще в Украине. Так будут точно также и белорусы. Я езжу на Славутич – час туда, час назад – вот промоталась, и надо еще дома что-то делать.

Уровень жизни у нас на порядок добрый ниже. Ой… Столько мяса было, столько молока государство давало, поля были. Теперь нет – деревьями засеялось. А в Беларуси порядочек, аккуратненько все. А нам только и нужно, чтобы нас вот так держали. Что там Майдан дал? Что нам, вот именно мне Майдан дал?