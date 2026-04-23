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В Дании при столкновении двух поездов пострадали около 20 человек

23 апреля 2026 10:48
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Около 20 человек пострадали в железнодорожной катастрофе в Дании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Недалеко от Копенгагена лоб в лоб столкнулись две электрички. Сообщается, что пять пассажиров находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте происшествия идут восстановительные работы, движение на этом участке пути остановлено. Прибывшие спасатели экстренно эвакуировали всех находившихся в вагонах людей. Многие смогли выбраться самостоятельно. Всего в момент ЧП в поездах находились более 40 человек. Пока неизвестна причина катастрофы. Расследованием обстоятельств происшествия занимаются полиция и представители железной дороги.

# ЧП

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