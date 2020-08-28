Мэр Горловки обратился к белорусам: «Хочу донести до вас мысль, что война – это страшно»

Вот, в частности, что сказал мэр города Горловка Иван Приходько в своем послании белорусам.

Новости Беларуси. «Не повторяйте наших ошибок!» Все больше обращений с таким призывом приходят к нам из соседней Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Приходько, мэр г. Горловка (Украина):

Я хочу обратиться к своим друзьям – поверьте, их очень много, которые живут в Республике Беларусь – через них донести свою мысль, которая меня гложет вот уже полторы недели, смотря на то, что происходит у вас в республике.

Я неслучайно выбрал это место. За моей спиной находится мемориал погибшим жителям города Горловки. В один миг, в одну секунду здесь лишились жизни 22 человека, 22 мирных жителя Горловки.

Хочу донести до вас мысль, что война – это страшно. Та кучка людей, которая действовала точно так же и на майдане, которая довела до нищеты, до разрухи, до голода некогда процветающую страну Украину, и самое страшное – довела ее до гражданской войны.