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Politico: глава МИД Греции Герапетритис допускает присоединение одной страны к ЕС

23 апреля 2026 11:23
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Politico: глава МИД Греции Герапетритис допускает присоединение одной страны к ЕС-0

По словам главы внешнеполитического ведомства Греции Йоргоса Герапетритиса, по меньшей мере одна страна, возможно, присоединится к Европейскому союзу в 2027 году, пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

В ходе Дельфийского экономического форума Герапетритис обозначил перспективы возможного присоединения хотя бы одной страны к объединению в период председательства Греции в Евросоюзе во 2-й половине 2027 года.

Владимир Зеленский ранее выступил с требованиями к Евросоюзу о принятии Украины в объединение в 2027 году. Одновременно с этим лидеры объединения неоднократно отмечали несоответствие законодательства Украины стандартам ЕС.

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Фото: Pinterest

# Владимир Зеленский # Международная политика

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