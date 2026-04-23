Прямой эфир

Совмещает серьезную профессию с танцами и музыкой – история главного инспектора Минской центральной таможни

23 апреля 2026 12:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Совмещает серьезную профессию с танцами и музыкой – история главного инспектора Минской центральной таможни-2

В представлении многих таможенный инспектор – это человек строгий и сосредоточенный, в форме. И Сергей Сопот именно такой. Любая мелочь имеет значение: сбор информации, анализ полученных данных. Но как только рабочий день подходит к концу – начинается самое интересное. Главный инспектор Минской центральной таможни умело совмещает серьезную профессию с танцами, музыкой и чайными церемониями. 

Валерия Яскевич, корреспондент:
Когда вы говорите знакомым, что работаете на таможне, какую реакцию получаете? Вам не кажется, что закрепился в обществе строгий образ таможенника?

Совмещает серьезную профессию с танцами и музыкой – история главного инспектора Минской центральной таможни-4

Сергей Сопот, главный инспектор Минской центральной таможни:
Возможно, но в основном спокойно все относятся. Спрашивают в плане того, что форма есть, как вы там работаете, тяжело ли там на границе и так далее. Я работаю в самом Минске, а коллеги на границе – более сложная работа. Я больше аналитикой занимаюсь, что происходит в Беларуси по всем таможням. 

У меня отец военный и брат на железной дороге тоже по форме, мне захотелось идти по стопам. Работа интересная, частичку безопасности вносишь в нашу страну, чувствуешь себя полезным для общества и людей.

Первая страсть Сергея – это брейк-данс. Головокружительные вращения на голове, пластика и дерзость, сломавшие стереотипы. Уличная культура захватила его с головой и не отпускает до сих пор. 

Подробности в видео

# Хобби # Вероника Макаревич

Другие новости рубрики

Все новости
Николайчик – о выставке в Зимбабве: белорусский стенд всегда имеет большой интерес
23 апреля 2026 11:08

Николайчик – о выставке в Зимбабве: белорусский стенд всегда имеет большой интерес

Создает уникальные муралы на улицах Минска – пообщались с белорусским художником
23 апреля 2026 10:59

Создает уникальные муралы на улицах Минска – пообщались с белорусским художником

«Могилевлифтмаш» готовится выпускать лифты грузоподъемностью 20 тонн
23 апреля 2026 10:55

«Могилевлифтмаш» готовится выпускать лифты грузоподъемностью 20 тонн