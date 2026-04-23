Совмещает серьезную профессию с танцами и музыкой – история главного инспектора Минской центральной таможни

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Валерия Яскевич, корреспондент: Когда вы говорите знакомым, что работаете на таможне, какую реакцию получаете? Вам не кажется, что закрепился в обществе строгий образ таможенника?

В представлении многих таможенный инспектор – это человек строгий и сосредоточенный, в форме. И Сергей Сопот именно такой. Любая мелочь имеет значение: сбор информации, анализ полученных данных. Но как только рабочий день подходит к концу – начинается самое интересное. Главный инспектор Минской центральной таможни умело совмещает серьезную профессию с танцами, музыкой и чайными церемониями.

Сергей Сопот, главный инспектор Минской центральной таможни:

Возможно, но в основном спокойно все относятся. Спрашивают в плане того, что форма есть, как вы там работаете, тяжело ли там на границе и так далее. Я работаю в самом Минске, а коллеги на границе – более сложная работа. Я больше аналитикой занимаюсь, что происходит в Беларуси по всем таможням.

У меня отец военный и брат на железной дороге тоже по форме, мне захотелось идти по стопам. Работа интересная, частичку безопасности вносишь в нашу страну, чувствуешь себя полезным для общества и людей.

Первая страсть Сергея – это брейк-данс. Головокружительные вращения на голове, пластика и дерзость, сломавшие стереотипы. Уличная культура захватила его с головой и не отпускает до сих пор.