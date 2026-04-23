Создает уникальные муралы на улицах Минска – пообщались с белорусским художником

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Яркие штрихи на полотне столицы. Добро пожаловать в галерею уличного искусства! Благодаря художнику Дмитрию Новикову расцветают каменные джунгли, а вместе с ними и минчане. Скромные дворики становятся достопримечательностями и топовыми фотозонами. А все потому, что нашему герою удалось превратить свое хобби в работу мечты. Он родом из Витебска – колыбели известных живописцев. Творческая искорка зажглась с самого детства.