Создает уникальные муралы на улицах Минска – пообщались с белорусским художником
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Яркие штрихи на полотне столицы. Добро пожаловать в галерею уличного искусства! Благодаря художнику Дмитрию Новикову расцветают каменные джунгли, а вместе с ними и минчане. Скромные дворики становятся достопримечательностями и топовыми фотозонами. А все потому, что нашему герою удалось превратить свое хобби в работу мечты. Он родом из Витебска – колыбели известных живописцев. Творческая искорка зажглась с самого детства.
Дмитрий Новиков, художник:
В детстве, как обычно у всех детей бывает, они начинают разрисовывать обои. На меня не ругались, на меня посмотрели, купили мне фломастеры, альбомы. Уровень начал расти с возрастом, в 11 лет пошел в художественную школу №1 в городе Витебске, она серьезная. Поступил в колледж профессионально-технический на Гагарина, но я там не доучился, пошел работать по отделке в квартирах, занимался ремонтами.
Плодотворный тандем. Уже два года креативный художник сотрудничает с Минскэнерго. За это время в городе появилось около 20 шедевров. Большинство расположены возле детских садов и школ, чтобы впечатлить юное поколение. В мозговом штурме рождаются оригинальные подходы. Со своим смыслом, эмоциями и философией. Арт-терапия заряжает. И первый адрес счастья – Голодеда, 5Б. Здесь стрит-артисту удалось создать волшебный триптих! Роскошная Снежная королева, новогодний вайб со Щелкунчиком и ностальжи по советскому детству.
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