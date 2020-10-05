В Брестской областной поликлинике появилась смарт-регистратура. Она упрощает обслуживание пациентов

Новости Беларуси. Свести очереди к нескольким кликам и создать медицинские маршруты для пациентов. В Брестской областной поликлинике запустили смарт-регистратуру – первую в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пациенты довольны системой.

В несколько касаний инфокиоск запрашивает нужную информацию о цели визита и выдает номер. Вместо живых очередей, которые в поликлинике скапливались особенно в утреннее время, теперь комфортный зал ожидания на 120 посадочных мест. Электронное табло и звуковое оповещение проинформирует о готовности принять человека.

Смарт-система сама распределяет в режиме реального времени потоки пациентов к регистраторам. Вместо четырех окошек появилось шесть. Специалисты могут проложить и медицинский маршрут, если нужна консультация нескольких врачей. Также работает колл-центр, который отдельно ведет предварительную запись. Таким образом, регистраторы не отвлекаются на телефонные звонки.

Ольга Зданевич, администратор Брестской областной поликлиники:

Призывники, первично обратившиеся, с направлениями, повторно с направлениями. Эта система, она синхронизирована и намного упрощает обслуживание пациентов. Пациент нажимает, и его обслужат в первую очередь.

Алла Горолёва, заведующая Брестской областной поликлиникой:

Так как у нас все окна регистратуры специализированные, теперь каждый регистратор выполняет определенную задачу, что позволяет делать их работу гораздо более быстрой и эффективной. Но опять же мы не можем планировать, в этом вся наша сложность. И с определенной целью сегодня прибыло гораздо больше людей в определенное окно, поэтому сама система способна опять же в режиме реального времени перераспределять потоки в те окна, которые сегодня менее задействованы.

Особенность областной поликлиники – обслуживание жителей со всего региона. В ней нет закрепленных пациентов, поэтому требуется дополнительное время на подачу медицинской карты врачу. Этот процесс также упростился.