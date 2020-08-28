Николай Азаров: «Я с завистью за Беларусью наблюдал: Лукашенко удалось сохранить свою науку»
Новости Беларуси. Ситуация в Беларуси – одна из самых резонансных тем в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Международные эксперты склоняются к мнению, что действия руководства страны и лично позиция нашего Президента не позволят довести страну до революции, которая, несомненно, самым пагубным образом скажется на экономике – работе предприятий и науке. Подобное уже происходило в разных странах, в том числе в Украине.
Своим мнением по этому поводу в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ поделился известный политик, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины:
Вот еще на что хочу обратить внимание: смотрите, как это серьезно. Если у нас остановились кораблестроительные верфи все наши – Николаевская, Херсонская и так далее, то зачем нужны кораблестроительные институты? Зачем нужны научно‑исследовательские институты? Зачем нужно в школах готовить таких школьников, которые пойдут учиться на инженерные специальности? Если у нас разрушено авиастроение, то зачем нужны авиационные институты? И так далее и так далее, целая цепочка.
То есть они добились главного: они остановили у нас промышленность, провели деиндустриализацию, а далее начинается процесс дебилизации.
Вот с этого года запрещены все школы с преподаванием на русском языке. Вот можете себя представить: выходит ребенок, школьник, не знающий русского языка! А у нас есть атомная промышленность, например. 15 атомных блоков. Вся документация этой отрасли на русском языке, и никто ее никогда в жизни не переведет на украинский язык, к примеру.
То есть идет деградация не только промышленности, но идет деградация самого важного для любой страны – научно-технического потенциала.
Я с завистью за Беларусью наблюдал: что Лукашенко удалось сохранить свою науку.