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Впервые за несколько десятилетий. 13 детёнышей болотной черепахи появились на свет в Гродненском зоопарке

05 октября 2020 08:38
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Новости Беларуси. В Гродненском зоопарке впервые за несколько десятилетий появились на свет детеныши болотной черепахи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые за несколько десятилетий. 13 детёнышей болотной черепахи появились на свет в Гродненском зоопарке-1

Получить потомство удалось благодаря грамотным действиям работников зоопарка. Они вовремя обнаружили кладку яиц, переложили в контейнер со специальным грунтом, поддерживали все это время необходимые климатические условия. Почти через 70 дней из 13 яиц вылупились все 13 черепашек.

Впервые за несколько десятилетий. 13 детёнышей болотной черепахи появились на свет в Гродненском зоопарке-4

Сейчас они ежедневно принимают ультрафиолетовые ванны для правильного формирования панциря. Меню для них тоже особенное.

Впервые за несколько десятилетий. 13 детёнышей болотной черепахи появились на свет в Гродненском зоопарке-7

Алена Каминская, методист-куратор коллекции Гродненского зоопарка:
В данный момент наши черепашки находятся в аквариуме, который адаптировали под них: налили определенный уровень воды, сделали им бережки для выхода. В течение первых двух недель у черепашек имеется желточный мешок, который обеспечивает их кормом, родители в принципе не принимают участие в их жизнедеятельности.   

Впервые за несколько десятилетий. 13 детёнышей болотной черепахи появились на свет в Гродненском зоопарке-10

Болотные черепахи в Беларуси являются единственными представителями отряда черепах и занесены в Красную книгу. В нашей стране их ареал – это Полесье, но постепенно уходит на юг. Поэтому для сохранения популяции большую часть вылупившихся черепашек работники зоопарка планируют выпустить в естественную среду обитания.  

# Зоопарк # общество # Алена Каминская # Фотофакт

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