Впервые за несколько десятилетий. 13 детёнышей болотной черепахи появились на свет в Гродненском зоопарке

Новости Беларуси. В Гродненском зоопарке впервые за несколько десятилетий появились на свет детеныши болотной черепахи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Получить потомство удалось благодаря грамотным действиям работников зоопарка. Они вовремя обнаружили кладку яиц, переложили в контейнер со специальным грунтом, поддерживали все это время необходимые климатические условия. Почти через 70 дней из 13 яиц вылупились все 13 черепашек.

Сейчас они ежедневно принимают ультрафиолетовые ванны для правильного формирования панциря. Меню для них тоже особенное.

Алена Каминская, методист-куратор коллекции Гродненского зоопарка:

В данный момент наши черепашки находятся в аквариуме, который адаптировали под них: налили определенный уровень воды, сделали им бережки для выхода. В течение первых двух недель у черепашек имеется желточный мешок, который обеспечивает их кормом, родители в принципе не принимают участие в их жизнедеятельности.