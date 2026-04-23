«Могилевлифтмаш» готовится выпускать лифты грузоподъемностью 20 тонн

Результаты работы промышленного сектора Могилевской области обсудили на совещании с участием главы Администрации Президента Беларуси – Дмитрия Крутого. В центре внимания – предприятия, которые не демонстрируют рост производства и нуждаются в дополнительных мерах поддержки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из таких – «Могилевлифтмаш». Здесь, по сравнению с 2025 годом, отмечено снижение производственных показателей. Основная причина – проблемы на традиционном рынке сбыта в России, на который хлынули китайские производители. «Могилевлифтмаш» разрабатывает позиции, где у конкурентов пока нет компетенций. Параллельно предлагает продукцию потребителям в других странах.

Руслан Страхар, генеральный директор предприятия «Могилевлифтмаш»:

Мы идем в специальные продукты, это в том числе касается лифтовой тематики, сверхтяжелые лифты, в которых на данный момент у китайцев нет компетенции. Это направление мы активно развиваем, и уже в этом году мы представим целую линейку новой продукции. В России на данный момент такую продукцию не производит никто.

Сейчас завод выпускает лифты грузоподъемностью чуть более 6 тонн. Новая линейка – лифты до 20 тонн. Предприятие также развивает компетенции в области взрывозащищенных атомных двигателей. Сейчас идут переговоры об их поставке в Словакию.