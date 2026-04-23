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Литва продолжает дискриминационную политику против граждан Беларуси

23 апреля 2026 10:46
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Литва продолжает дискриминационную политику против граждан нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подтверждением этого стало решение сейма ограничить права белорусов при покупке недвижимости. Инициатором такой идеи стал Комитет по иностранным делам.

Литва продолжает дискриминационную политику против граждан Беларуси-2

Депутаты обратились в правительство с просьбой подготовить соответствующие изменения в законодательство. Сами народные избранники этого сделать не могут, поскольку такие решения может принимать только Кабинет министров. В случае если это предложение поддержат, то для граждан Беларуси будут ведены ограничения на покупку недвижимости в Литве и полный запрет на ее приобретение возле так называемых стратегических объектов. Пока подобные дискриминационные меры действовали только в отношении россиян. Им не разрешено покупать недвижимость без постоянного или временного вида на жительство. При этом к белорусам никаких законодательных ограничений ранее не применялось.

В Литве вместо дорог будут ремонтировать и обновлять убежища. Подробности здесь.

# Международная политика

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