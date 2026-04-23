Литва продолжает дискриминационную политику против граждан Беларуси

Литва продолжает дискриминационную политику против граждан нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подтверждением этого стало решение сейма ограничить права белорусов при покупке недвижимости. Инициатором такой идеи стал Комитет по иностранным делам.

Депутаты обратились в правительство с просьбой подготовить соответствующие изменения в законодательство. Сами народные избранники этого сделать не могут, поскольку такие решения может принимать только Кабинет министров. В случае если это предложение поддержат, то для граждан Беларуси будут ведены ограничения на покупку недвижимости в Литве и полный запрет на ее приобретение возле так называемых стратегических объектов. Пока подобные дискриминационные меры действовали только в отношении россиян. Им не разрешено покупать недвижимость без постоянного или временного вида на жительство. При этом к белорусам никаких законодательных ограничений ранее не применялось.