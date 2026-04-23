Николайчик – о выставке в Зимбабве: белорусский стенд всегда имеет большой интерес

Африка открывает рынок для белорусских производителей: в Зимбабве проходит масштабная многоотраслевая международная выставка-ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В деловой части программы: бизнес-встречи и переговоры с зарубежными партнерами и представителями компаний.

Проекты реализуются по самым различным направлениям. С учетом потребностей местного рынка и регионального запроса, на выставке представлены разработки в линейке карьерных самосвалов, грузовой и сельскохозяйственной техники.

Благодаря договоренностям на высшем уровне отношения между Минском и Хараре обрели по-настоящему динамичный характер. В их основе дорожная карта стратегического сотрудничества и партнерства, рассчитанная до 2030 года.

Юрий Николайчик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Зимбабве: Выставка является одной из крупнейших выставок юга Африки. Выставка имеет большое значение для продвижения белорусского экспорта и в Зимбабве, и для знакомства с белорусскими возможностями стран региона. Наш белорусский стенд всегда имеет большой интерес для лидера Зимбабве. Как правило, последние годы, и я уверен, что этот год тоже не станет исключением, президент Эммерсон Мнангагва традиционно посещает белорусский стенд, как правило, в сопровождении высоких гостей.

Сейчас на полях Зимбабве проходят апробацию белорусские тракторы малой мощности – как раз такие нужны мелким фермерам, которых в стране около 35 тысяч. Еще одно перспективное направление – энергетика. Зимбабве модернизирует энергокомплекс, и здесь есть что предложить белорусским производителям.

Дмитрий Савин, начальник отдела экспорта предприятия по производству кабельно-проводниковой продукции:

Емкость рынка они оценивают не менее чем где-то 100-150 миллионов долларов. Это цифра хорошая. Только сейчас, насколько мы знаем по информации Министерства энергетики, порядка 20 тысяч километров кабельных линий должно быть либо реновировано, либо построено заново. То есть это огромный объем, и это только начало в их большой программе реновации, модернизации 2030, как они сами ее называют. Весь ассортимент, от высоковольтных линий до просто распределения внутри квартир, если простыми словами, все это здесь очень хорошо, очень высоко востребовано.

Экспофорум является крупнейшей межрегиональной экспозицией к югу от Сахары. Он проходит ежегодно с 1966 года. Площадь выставочного центра в Булавайо занимает 17 гектаров. В числе экспонентов 400 производителей из 30 стран.