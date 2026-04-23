Криптобанки Беларуси будут использовать 26 валют и проводить 11 операций

В Беларуси определено, какие валюты будут использовать криптобанки. В перечне – 26 позиций. Основные перспективы развития цифрового банкинга 23 апреля обсуждают на большой конференции в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители Национального банка Беларуси, топ-менеджмента и IT-компаний рассматривают дальнейшие векторы развития цифровизации банковской сферы. Одно из перспективных направлений – крипта. Так, Нацбанк и Парк высокий технологий не только определили, какие валюты будут использоваться, но и утвердили 11 операций для криптобанков – от стейкинга до возможности выпуска своих токенов. Перечень дополнят по ходу работы с инвесторами и по мере возникновения дополнительных идей.

Александр Егоров, первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:

В части криптобанков есть ряд законодательных актов, которые должны быть внесены Национальным банком. Мы их подготовили. Есть совместное постановление с правительством, также есть документы, которые должны быть приняты секретариатом ПВТ. На последнем заседании был принят документ, который определяет: операции с какими криптовалютами можно будет делать на уровне криптобанков, какие операции можно будет делать на уровне криптобанка и порядок работы с этими операциями.

Сейчас в Беларуси готовятся к внедрению новой разновидности национальной валюты – цифрового белорусского рубля. Ряд банков начнут проводить тестовые платежи уже с июля. Параллельно отрабатываются кейсы и трансграничных платежей с использованием системы цифрового белорусского рубля. К слову, он станет третьей формой денег наряду с наличными и безналичными.