Александр Лукашенко обсудил с главой ГТК ситуацию на таможне и переориентацию белорусских грузов

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял 5 октября с докладом председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прежде всего я хотел бы буквально в двух словах услышать об итогах работы вашего ведомства, чтобы в разрезе через таможенные службы оценить ситуацию в нашей экономике. Вы понимаете, что таможня – это в большей степени, чем другие ведомства, зеркало нашей экономики. Какие у нас есть узкие места? Как мы развиваемся в этих сложных условиях мирового кризиса, связанного прежде всего с пандемией? И что, с вашей точки зрения, надо предпринять в ближайшее время, чтобы удержать экономику в этом году?

Президент также поинтересовался ситуацией на границах с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной.

Александр Лукашенко:

Особенно что касается двух балтийских государств – Литвы и Латвии. Как вы мне докладываете, почти 40% грузовиков в этом году идут из Литвы и Латвии. Это огромный объем. Если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть.

Александр Лукашенко напомнил, что Беларусь и Россия сейчас обсуждают переориентацию белорусских грузов (нефтепродуктов, калийных удобрений и других товаров) с балтийского направления на порт Усть-Луга.

Александр Лукашенко:

Как Таможенный комитет видит переориентацию этих грузов? И в развитие этого – наши логистические центры. У нас созданы мощные логистические центры. Очень многие услуги, в том числе для наших субъектов хозяйствования и для субъектов стран ЕАЭС, оказываются в той же Литве. Но, насколько я информирован, эти услуги мы можем оказать этим перевозчикам в Беларуси. Как вы видите решение этой проблемы?