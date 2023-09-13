Проект БСЖ «Её рук дело» завершится продажей работ участниц – средства направят на благотворительность

Новости Беларуси. В преддверии Дня народного единства Дворец Независимости распахнул двери для представителей различных диаспор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас на территории нашей страны в мире и согласии проживают представители более 150 национальностей.

Валентина Заяц, участница проекта «Ее рук дело»:

Когда увидела оттуда, со входа, у меня на глазах появились слезы. Потому что это все-таки уровень, будем так говорить. Какое-то признание, в общем-то. Я все делаю для себя, почти ничего не продаю. Если только даю тому, кто может оценить и кому это понравится. Для меня важно, чтобы человеку это понравилось.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Наша годовая выставка «Ее рук дело» имеет такое своеобразное завершение. И завершение это во Дворце Независимости. Сегодня представлены работы со всей страны. Это работы всех участниц нашего большого проекта «Ее рук дело». Этот проект длился в течение года, начался 17 сентября прошлого года и как раз ко Дню народного единства, 17 сентября этого года, имеет такое завершение.