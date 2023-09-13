Ансамбль «Нясвіжскія лыжкары» принял участие в фестивале «Молодёжь – за Союзное государство»

Новости Беларуси. Народные мелодии, пестрые костюмы и настоящие инструментально-хореоргафические шоу – все это о группе творческих парней, которых объединяет инструментальный ансамбль «Нясвіжскія лыжкары». Под руководством преподавателя Владимира Суховея коллектив достигает творческих высот и покоряет все новые сцены, заряжая своей энергией зрителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Оценила талант задорных музыкантов и наш корреспондент Юлия Минич.

Во время их выступления на лице невольно появляется улыбка, а ноги сами пускаются в пляс. В арсенале – попурри народных мелодий, а главные музыкальные инструменты – ложки. Слава об ансамбле «Нясвіжскія лыжкары» распространилась далеко. С бурными овациями самобытный коллектив с его руководителем Владимиром Суховеем встречают во многих странах.

Юлия Минич, корреспондент:

Ложки – это не только столовый предмет, а еще музыкальный инструмент. Вообще, их внешний вид мало чем отличается от обычных деревянных. Выполнены из более прочных пород дерева. И для удобства имеют удлиненную рукоятку.

Владимир Суховей, руководитель народного инструментального ансамбля «Нясвіжскія лыжкары»:

Указательный палец кладется между ложек, и при ударе кисть расслабляетс, получается удар. Давайте попробуем. Отлично-отлично. Получается у вас все. В принципе, первое занятие положительно прошло, в доли вы попадаете везде. Сейчас немножко усложним: значит, ногой вы стучите первую долю, а руками – вторую.