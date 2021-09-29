Что дешевле: сделать пластику или регулярно ухаживать за кожей?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Что дороже, что дешевле – радикальный подход к изменению внешности или долговременный уход?
Екатерина Карпилович, врач-косметолог:
Вообще, ежедневно нужно вкладывать в себя. Это и деньги, и время, и терпение, это на самом деле большой труд. Только ленивый пациент скажет: я пошел к пластическому хирургу, чтобы – хоп – за один день сделать все радикально.
Екатерина Забенько:
Ленивый пациент, который до этого впахивал, чтобы заработать деньги и отнести их пластическому хирургу.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Давайте теперь обсудим третий вариант. Виктория, вы занимаетесь визажем. Есть ли какие-то секреты, которые визуально смогут каждый день женщины использовать, чтобы сделать свое лицо моложе с помощью косметики?
Виктория Мазаник, руководитель курсов визажа:
Я как визажист хотела бы дополнить наш разговор. Макияж может творить чудеса, это давно известно, мы видим фото до и после известных визажистов. Когда выполняется лифтинг-макияж, зная секреты и приемы определенные, можно действительно скорректировать форму лица.
Алена Родовская:
Я не видела ни одного фото до и после, вернее, «после» без использования фильтров или все равно какой-либо коррекции среди визажистов. Либо правильный свет, человек умеет фотографировать.
Жанна Максимова, хозяйка студии наращивания волос:
Я видела, как поднимают веки. Кладут пластиночку, говорят: «Откройте». Открыла и уже – раз – ничего не висит. Вот как поднять веко, если оно нависшее?
Наталья Широкова, владелица салона красоты, специалист по перманентному макияжу:
Визуально – темными тенями. Берутся пучковые реснички, накладываются таким слоем.
Алена Родовская:
Я слышала, что вы проводите девичники, на которые приглашаете девчонок и рассказываете, как делать себя красивой.
Наталья Широкова:
Конечно, за 15 минут. Но нашим девочкам даже этому лень научиться.
Алена Родовская:
Вот за 15 минут, мы просыпаемся рано утром, что мы должны сделать?
Наталья Широкова:
Дело все не в самой тональной основе, дело в нанесении. Это технически мы этому обучаемся. Как нанести тональную основу так, чтобы лицо выглядело свежим, чтобы не было следов усталости. У меня никогда никто не знает, что у меня что-то случается, что-то болит, а я в сфере работаю 10 лет. А мне 40 лет.
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