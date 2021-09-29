Что дешевле: сделать пластику или регулярно ухаживать за кожей?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Что дороже, что дешевле – радикальный подход к изменению внешности или долговременный уход?

Екатерина Карпилович, врач-косметолог:

Вообще, ежедневно нужно вкладывать в себя. Это и деньги, и время, и терпение, это на самом деле большой труд. Только ленивый пациент скажет: я пошел к пластическому хирургу, чтобы – хоп – за один день сделать все радикально. Екатерина Забенько:

Ленивый пациент, который до этого впахивал, чтобы заработать деньги и отнести их пластическому хирургу. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Давайте теперь обсудим третий вариант. Виктория, вы занимаетесь визажем. Есть ли какие-то секреты, которые визуально смогут каждый день женщины использовать, чтобы сделать свое лицо моложе с помощью косметики?