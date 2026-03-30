В Беларуси до 10 мая разрешена охота на пернатую дичь

В Беларуси в период до 10 мая разрешено добывать гусей, селезней, уток, а также самцов вальдшнепа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Беларуси в период до 10 мая разрешено добывать гусей, селезней, уток, а также самцов вальдшнепа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Охота на водоплавающую дичь проводится в светлое время суток и только из засады с подманиванием. Добытчикам вальдшнепа стрелять разрешено исключительно с 18:00 до 22:00. Обязательное условие законной охоты – наличие путевки. Так, в Борисовском опытном лесхозе с начала сезона их оформили порядка 10 человек. За охоту без соответствующего разрешения нарушителям грозит штраф.
Дмитрий Шкараденок, инженер по охотничьему хозяйству Борисовского опытного лесхоза:
Разрешено гладкоствольное охотничье оружие, заряженное патронами снаряженными дробью. Использование охотничьих собак – это терьеры, таксы, легавые, спаниели, ретриверы и водные собаки. При нахождении в охотничьих угодьях соблюдайте правила техники пожарной безопасности. Для борьбы с браконьерством проводим постоянные рейды. Нам помогают и дроны, и фотоловушки.
Площадь охотничьих угодий Борисовского опытного лесхоза 45 тысяч гектаров. Здесь обитают лось, олень, косуля, кабан, волк и даже медведь.