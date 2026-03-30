В Минской области определили 15 победителей регионального конкурса «Я патриот своей страны»

В Минской области подвели итоги регионального этапа конкурса «Я патриот своей страны». Выбрали 15 самых талантливых ребят, которые претендуют представлять нашу страну на международном культурно-образовательном проекте «Поезд Памяти», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В числе лучших и учащийся 11-й школы Слуцка Виктор Волохов. 10-классник участник военно-патриотического клуба, он занимается благотворительностью, увлекается театральным и эстрадным искусством – все это успешно совмещает с учебой. Для участия в конкурсе школьник написал эссе «Путь к Победе» и рассказал о подвиге своей прабабушки, которая во время войны состояла в партизанском отряде. Также Виктор подготовил творческую визитку с презентацией своих достижений.

Виктор Волохов, учащийся средней школы № 11: У нас был целый месяц и даже чуть-чуть больше на подготовку. Было очень волнительно, особенно до того, как надо выступать. Обычно, когда выходишь на сцену, волнение сразу пропадает, потому что ты вливаешься в роль и должен передать те эмоции, которые чувствуешь, на зрителя и членов жюри. Очень интересный проект, это отличная возможность узнать что-то новое о истории Беларуси и стран СНГ.

Марина Юринок, заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 11:

За этой победой долгий путь, который мы прошли вместе. Когда мы начинали подготовку, я увидела в глазах Виктора искреннее желание рассказать о том, чем он гордится. Задача педагога в такой момент – не сломать эту искру, а помочь ей разгореться.

В областном туре центральный регион представляли 52 кандидата. Лишь 15 из них будут отстаивать честь своего района на республике и бороться за право стать частью белорусской делегации «Поезда Памяти». Финал конкурса пройдет в Минске в начале апреля.