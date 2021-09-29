Организм начинает стареть в районе 25 лет. Врач-косметолог об уходе за кожей

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Екатерина, как врач-косметолог во сколько рекомендуете начинать уходовые процедуры?

Екатерина Карпилович, врач-косметолог:

Я начну с того, что за кожей начинают ухаживать с самых первых дней рождения. Мамы трепетно очень относятся к своим малышам, покупают очень много разных средств гигиены: масла, кремы и так далее. Что уже говорить про взрослого человека. Организм начинает стареть тогда, когда он перестает расти. В среднем это происходит в районе 25 лет. Базовые уходовые средства должны быть у каждого члена семьи. В период полового созревания, когда изменяется работа сальных желез, нужно тщательно подходить к подбору косметики в домашнем уходе, которая будет очищать кожное сало. А уже после 25 лет нужно акцент ставить на то, чтобы сохранять коллагено-волосиновые волокна, увлажнять кожу, питать ее. Это желательно все обсуждать с врачом-косметологом.