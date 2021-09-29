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Организм начинает стареть в районе 25 лет. Врач-косметолог об уходе за кожей

29 сентября 2021 13:16
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.  

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Екатерина, как врач-косметолог во сколько рекомендуете начинать уходовые процедуры?

Екатерина Карпилович, врач-косметолог:
Я начну с того, что за кожей начинают ухаживать с самых первых дней рождения. Мамы трепетно очень относятся к своим малышам, покупают очень много разных средств гигиены: масла, кремы и так далее. Что уже говорить про взрослого человека. Организм начинает стареть тогда, когда он перестает расти. В среднем это происходит в районе 25 лет. Базовые уходовые средства должны быть у каждого члена семьи. В период полового созревания, когда изменяется работа сальных желез, нужно тщательно подходить к подбору косметики в домашнем уходе, которая будет очищать кожное сало. А уже после 25 лет нужно акцент ставить на то, чтобы сохранять коллагено-волосиновые волокна, увлажнять кожу, питать ее. Это желательно все обсуждать с врачом-косметологом.

«Просят углы Анджелины Джоли». За какими процедурами белоруски приходят к косметологам – читайте здесь.

Организм начинает стареть в районе 25 лет. Врач-косметолог об уходе за кожей-1

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Сколько ваших клиентов такие дисциплинированные люди, которые на каждого члена семьи имеют свой арсенал уходовой косметики?

Екатерина Карпилович:
Далеко не все. Но те, которые попадают ко мне, конечно, мы это все оговариваем. Я стараюсь привить это им в культуру ежедневного бытия.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Хорошо. А когда приходят молодые девушки, которым до первых морщин, как до Луны, и они говорят: «Ну, хотим сделать ботокс»?

Екатерина Забенько:
Чаще всего, наверное, губы девчонки хотят себе.

Екатерина Карпилович:
Инъекции я выполняю только по показаниям.

Алена Родовская:
А показания – это когда? Это зависит от индивидуальности человека?

Екатерина Карпилович:
Это все строго индивидуально. У меня есть две пациентки, которым 21 год и которым я выполнила первые инъекции в их жизнях.

«Все мы делаем ради мужчин, а не ради себя?» Мнение экспертов о процедурах в косметологии (подробнее здесь).

# Косметология # общество # Елена Кругликова # Екатерина Карпилович # Екатерина Забенько # Алена Родовская # Фотофакт

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