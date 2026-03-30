Прямой эфир

Иран предупредил страны Ближнего Востока об украинской ловушке

30 марта 2026 14:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Иран предупредил страны Ближнего Востока об украинской ловушке-0

Тегеран призвал страны Ближнего Востока не поддерживать инициативы Киева в сфере обороны. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что попытки связать украинский конфликт с действиями США и Израиля против Ирана являются ошибкой. Об этом пишет РИА Новости.

«Увязывать украинский конфликт с открытой агрессией США и Израиля против Ирана – весьма катастрофичная ошибка и просчет. Убежден, что страны региона не попадут в такую ловушку», – сказал он.

Он также обвинил главу Украины Владимира Зеленского в попытках получить выгоду от стран региона, предлагая им системы перехвата дронов.

В конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, на что Тегеран ответил ударами по израильской территории и американским базам на Ближнем Востоке. Эскалация привела к фактической блокировке Ормузского пролива и росту цен на энергоносители.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Тегеран намерен сделать платным проход через Ормузский пролив
30 марта 2026 13:56

Тегеран намерен сделать платным проход через Ормузский пролив

В Париже водители автобусов и фур провели акцию протеста
30 марта 2026 13:49

В Париже водители автобусов и фур провели акцию протеста

LG Chem импортировала из РФ 27 тыс. тонн нафты
30 марта 2026 13:19

LG Chem импортировала из РФ 27 тыс. тонн нафты