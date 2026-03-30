Иран предупредил страны Ближнего Востока об украинской ловушке

Тегеран призвал страны Ближнего Востока не поддерживать инициативы Киева в сфере обороны. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что попытки связать украинский конфликт с действиями США и Израиля против Ирана являются ошибкой. Об этом пишет РИА Новости.

«Увязывать украинский конфликт с открытой агрессией США и Израиля против Ирана – весьма катастрофичная ошибка и просчет. Убежден, что страны региона не попадут в такую ловушку», – сказал он.

Он также обвинил главу Украины Владимира Зеленского в попытках получить выгоду от стран региона, предлагая им системы перехвата дронов.

В конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, на что Тегеран ответил ударами по израильской территории и американским базам на Ближнем Востоке. Эскалация привела к фактической блокировке Ормузского пролива и росту цен на энергоносители.

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