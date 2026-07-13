Помощь аграриям – в 4 района Могилевской области отправились дополнительные механизированные экипажи

В Беларуси намолочено 416 тысяч тонн озимого ячменя. По данным Минсельхозпрода, темпы уборочной превышают прошлогодние по всем областям страны. На помощь аграриям приходят дополнительные механизированные экипажи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, четыре района Могилевской области получили подкрепление. В Костюковичи, Горки, Дрибин и Белыничи выехали девять сводных отрядов МВД и «Агромашсервиса». Специалистов направляют в районы, где сейчас особенно нужна поддержка. Маршрут определяет областной комитет по сельскому хозяйству и продовольствию, а на местах уточняют конкретные участки, объемы работ и график выхода техники в поля.

Игорь Казановский, заместитель генерального директора ОАО «Управляющая компания холдинга «Агромашсервис»:

Мехотряды управляющей компании на сегодня обеспечивают практически полный шлейф сельхозработ, начиная от вспашки и заканчивая уборкой зерновых. Практически весь шлейф. Также вывозка и внесение органики, внесение доломитовой муки.

Олег Богдан, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела уголовного розыска Ленинского РУВД Могилева:

В уборочной кампании мы участвуем повторно. Опыт уже имелся в прошлом году, когда мы в августе также откликнулись на помощь аграриям. Мы на протяжении месяца освоили технику, получили опыт уборки урожая. Готовы помочь аграриям.

Завтра, 14 июля, новые экипажи приступят к массовой уборке зерна. Главная задача – собрать урожай в оптимальные сроки и без потерь. В Осиповичском и Глусском районах уже активно работает сводный отряд МЧС. Общими усилиями 10 спасательных экипажей намолотили первые полтысячи тонн зерна.