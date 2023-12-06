Что делать, если провалился под лёд? Напоминаем правила безопасности

Зима только набирает обороты, водоемы страны еще не успели нарастить ледяное зеркало. Однако это не останавливает любителей морозного экстрима. Первые снежные дни уже отметились жертвами тонкого льда. Почему именно сейчас выход на лед особо опасен? И какие элементарные правила поведения нужно соблюдать на реках и озерах?

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Сейчас выходить на лед опасно для жизни, потому что нет допустимой толщины, нет безопасного льда. Сейчас выходить на лед категорически запрещено.

Екатерина Яцкевич, ведущая:

Если человек уже провалился, что ему делать? Что делать рядом находящимся людям, которые тоже хотят помочь?

Анастасия Швайбович:

Рыбачить необходимо там, где есть спасательная станция. Если провалились, ни в коем случае нельзя паниковать, надо звать на помощь. Многие рыбаки делают правильный выбор и берут с собой спасайки. Это такие металлические крюки, которые помогают выбраться на поверхность льда, если вы оказались в полынье. Если их нет, тогда надо постараться навалиться на лед. Если вам удалось выбраться, не старайтесь тут же встать на ноги, так можно снова провалиться. Надо ползком пробираться к берегу.

Если вы стали очевидцем, что кто-то тонет, нельзя человека оставлять, но и бросаться к нему сломя голову тоже нельзя. Вы будете нуждаться в помощи, как и он. Надо сразу же вызвать спасателей по телефону 101, 112, чтобы профессиональная помощь была в пути. Если видите, что человек далеко, а лед небезопасный, не стоит пытаться приближаться, вы точно провалитесь и окажетесь в воде. Но если вы видите, что у вас есть веревка, вы можете бросить, человек за нее ухватится. В ледяной воде человек может находиться 7-10 минут. Обязательно на себе нужно иметь спасательный жилет.