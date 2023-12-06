В Мингорисполкоме рассказали, какие объекты здравоохранения планируют ввести в эксплуатацию

Больницы и поликлиники, детские сады, школы и физкультурно-оздоровительные комплексы – множество социальных объектов строится и обновляется в Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта работа ведется по всей стране в рамках ежегодной инвестиционной программы. До конца 2023 года только в Минске планируется ввести в эксплуатацию еще несколько медицинских объектов.