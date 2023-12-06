В Мингорисполкоме рассказали, какие объекты здравоохранения планируют ввести в эксплуатацию
Больницы и поликлиники, детские сады, школы и физкультурно-оздоровительные комплексы – множество социальных объектов строится и обновляется в Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эта работа ведется по всей стране в рамках ежегодной инвестиционной программы. До конца 2023 года только в Минске планируется ввести в эксплуатацию еще несколько медицинских объектов.
Павел Голик, начальник отдела строительства комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Это девятиэтажный корпус хирургический 11-й городской клинической больницы на 330 коек, пятиэтажное здание блока трансплантации костного мозга и стволовых клеток, государственное учреждение «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии». Также планируем обеспечить ввод в эксплуатацию общежития на 375 блоков квартирного типа, которое расположено по улице Корженевского. В ближайшей перспективе планируем обеспечить ввод в эксплуатацию пристройки к 4-й городской клинической больнице имени Савченко на 199 коек. В настоящее время в органах государственной экспертизы находится документация по реконструкции 13-й городской поликлиники, выполнение строительно-монтажных работ планируется начать в первом квартале 2024 года.
Ежегодно в строительство объектов социальной сферы государство направляет значительные средства. На укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Минска в 2023 году выделено почти 295 миллионов рублей, в том числе в рамках инвестпрограммы более 218 миллионов. Это вклад в здоровье населения.