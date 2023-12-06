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Совмин Беларуси постановил создать совет по обеспечению технологического суверенитета

06 декабря 2023 07:31
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Совет по обеспечению технологического суверенитета появится в Беларуси. Его возглавит вице-премьер, курирующий работу промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совмин Беларуси постановил создать совет по обеспечению технологического суверенитета-1

Во главе угла инновационное развитие национальной экономики. Беларуси как никогда важно обеспечивать себя товарами и технологиями, которые необходимы для решения социально-экономических задач и обеспечения национальной безопасности.

Постановление Совета Министров, опубликованное 6 декабря на Национальном правовом интернет-портале, определяет алгоритм действий по самым различным направлениям. Например, перечень критических товаров и технологий подлежит корректировке два раза в год. Потребность в них будет закрываться не только усилиями белорусских специалистов. Импорт не исключен. Но во избежание структурной зависимости приобретение товаров и технологий из перечня не будет завязано на конкретном зарубежном партнере.

# Государственная политика # общество # Фотофакт

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