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«Конкурс очень приличный». Какие специальности в БГУКИ самые популярные?

02 февраля 2025 07:20
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств Наталья Карчевская.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Конкурс большой?

«Конкурс очень приличный». Какие специальности в БГУКИ самые популярные? -2

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Есть спрос у абитуриентов и их родителей, есть спрос у работодателей. Это не всегда сообщающиеся сосуды. Большей популярностью пользуется менеджмент социально-культурной деятельности, ДПИ – декоративно-прикладное искусство, хореография, режиссура театра, режиссура массовых представлений и ивент-проектов. 

В целом конкурс очень приличный, у нас нет такого, чтобы был один к одному, чтобы все, кто подал заявление, все прошли.

# Культура # Культура Беларуси # Наталья Карчевская # Александр Осенко

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