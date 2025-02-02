«Конкурс очень приличный». Какие специальности в БГУКИ самые популярные?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств Наталья Карчевская.

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Есть спрос у абитуриентов и их родителей, есть спрос у работодателей. Это не всегда сообщающиеся сосуды. Большей популярностью пользуется менеджмент социально-культурной деятельности, ДПИ – декоративно-прикладное искусство, хореография, режиссура театра, режиссура массовых представлений и ивент-проектов.

В целом конкурс очень приличный, у нас нет такого, чтобы был один к одному, чтобы все, кто подал заявление, все прошли.