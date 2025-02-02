Как патриотизм не превратить в формализм? Мнение ректора БГУКИ

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Мы начали с вами говорить про патриотизм в культуре. Как патриотизм не превратить в формализм?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств Наталья Карчевская.

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Если вы делаете что-то по-настоящему, особенно молодые, которые понимают, что это не для того, чтобы поставить галочку преподавателю, который все это задумал, а потому что ее это действительно волнует, всех в университете это волнует. Зрители приходят на тебя посмотреть на крупную площадку, ты говоришь на серьезные темы, затрагиваешь... Не ждут от тебя аплодисментов.

Кстати, реакция была самая правильная. Мне говорят, как публика, что говорила? Я говорю, она молчала. Это было самое важное. А потом они начинали аплодировать, не сразу была какая-то реакция. По-настоящему нужно делать то, что трогает тебя.