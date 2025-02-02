«Как вы можете танцевать про геноцид?» Карчевская о проекте «Линия памяти. Код войны»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств Наталья Карчевская. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Как в культуре ставить реперные точки, акценты для патриотического воспитания нашей молодежи и вообще нашего общества? Но я возвращаюсь опять к вашему проекту «Линия памяти. Код войны».

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Когда начинал запускаться этот проект, как раз Генеральная прокуратура возбудила дело уголовное о геноциде белорусского народа. Опираясь на эти материалы, была создана первоначальная версия проекта. Страшное в этом было, что нам пришлось менять цифры и на видеоконтенте, и в закадровом тексте, потому что факты, которые были вскрыты, количество жертв значительно больше. Суть не в том, чтобы показать точное количество погибших, пострадавших, а в том, чтобы показать, что, даже убив одного ребенка, можно убить, по сути, душу народа. Александр Осенко:

Там вплетается история Красного Берега, Озаричи. Наталья Карчевская:

Да, Красный Берег, Озаричи, Тростенец, «Яма». Они все равно выходят, вроде бы не показана конкретная история конкретных этих мест, потому что там же были тысячи людей среди пострадавших. Это надличные образы. Это образы детства, юношества, которые в тяжелейших этих условиях жили. Кто-то из них выжил, кто-то не выжил. Это образы сестер, образы маленьких детей. Поэтому это сложно очень передавать словами, как это делается. Искусство... Многие очень говорили: как это, как вы можете танцевать про геноцид. Но это другой уровень, это не развлечение. Это получилось. Александр Осенко:

Может быть, как раз через такие проекты и происходит воспитание?