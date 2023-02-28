Не работает, коллекционирует порнографию. Сотрудник милиции составил портрет насильника детей

«10 лет назад таких преступлений было в 28 раз меньше». Почему в Беларуси прогрессирует проблема педофилии? Читайте далее.

Юлия Бешанова, ведущая: Есть криминалистический портрет. Кто эти люди?

Новости Беларуси. В студии программы « Постскриптум » Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь – начальник криминальной милиции, а также Александра Кучинская, врач психиатр-нарколог приемного отделения РНПЦ психического здоровья.

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь – начальник криминальной милиции: Анализ, который проведен нами по лицам, задержанным за совершение преступления, связанного с педофилией, а это изнасилование и насильственные действия сексуального характера, целый ряд статей говорит о том, что 60 % этих людей не работает, работает только 30 %. Связаны с образованием всего лишь 1-2 %, со здравоохранением – 0,4 %. В ряде случаев это лица, которые являются родителями-усыновителями, опекунами. К сожалению, часто такое насилие происходит в семье. Опыт показывает, что часть из наших насильников в свое время сами подвергались сексуальному насилию. Проведенный нами анализ показывает, что, как правило, первичному сексуальному контакту с ребенком предшествует достаточно длительный период просмотра, коллекционирования, потребления детского порноконтента. Возможно, с точки зрения медицины это будет не очень профессионально, но мы видим, что педофилы растут. То есть он начинает с детского порно, с потребления, коллекционирования, кто-то сам изготавливает такой порноконтент, все это в итоге происходит в насилии над ребенком.

Геннадий Казакевич:

Соответственно, проводимый нами анализ нужен, чтобы мы совершенствовали свою работу в предупреждении и профилактике. Иными словами, наша главная задача – сделать совершение преступления невозможным, то есть предупреждение и профилактика. Для этого на раннем этапе мы должны выявлять не так факты сексуального насилия, как лиц, склонных к этому насилию, что очень сложно, учитывая супервысокую латентность данного вида преступления.

«Педофилия – это медицинский диагноз». Врач объяснила, почему такие люди психически больные (подробности).

Достаточно давно нами самым активным образом осуществляется обмен информацией прежде всего с медиками и учителями. Когда преподаватель, психолог, врач видит признаки сексуального насилия в разных его проявлениях, какие-то психологические признаки, расстройство поведения, поведенческие отклонения, видимые признаки сексуального насилия – заражение венерическими заболеваниями, видимые травмы – происходит быстро обмен информацией. Получая такую информацию, мы незамедлительно реагируем на имеющие место факты насилия. В нашей стране раскрывается 100 % таких преступлений, потому что каждый милиционер полагает, что это его ребенок. Здесь много личного. Может, это непрофессионально, но зато эффективно.