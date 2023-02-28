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«Педофилия – это медицинский диагноз». Врач объяснила, почему такие люди психически больные

28 февраля 2023 17:48
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Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь – начальник криминальной милиции, а также Александра Кучинская, врач психиатр-нарколог приемного отделения РНПЦ психического здоровья.

Юлия Бешанова, ведущая:
Если говорить о белорусских реалиях, люди, которые совершают такие преступления, психически нездоровые?

«10 лет назад таких преступлений было в 28 раз меньше». Почему в Беларуси прогрессирует проблема педофилии? Читайте далее.

«Педофилия – это медицинский диагноз». Врач объяснила, почему такие люди психически больные-1

Александра Кучинская, врач психиатр-нарколог приемного отделения РНПЦ психического здоровья:
Да, педофилия – это медицинский диагноз, который относится к рубрике психических и поведенческих расстройств. Если говорить простым языком, это расстройство полового предпочтения. Человек при данном расстройстве испытывает половое влечение к лицу препубертатного возраста (7-9 лет) и раннего пубертатного возраста (13-14 лет). Как правило, субъекту уже есть 16 лет, разница между потерпевшим ребенком – 5 лет.

Юлия Бешанова:
Эта болезнь лечится?

Александра Кучинская:
Есть методы лечения педофилии. Методы, которые возможны в Беларуси, – это метод химиотерапии и метод психотерапии.

«Педофилия – это медицинский диагноз». Врач объяснила, почему такие люди психически больные-4

Юлия Бешанова:
Эти люди сами обращаются за помощью или это благодаря правоохранителям и принудительному лечению?

Александра Кучинская:
Прежде всего благодаря правоохранительным органам. Сами люди не обращаются с данной патологией, поскольку, изначально понимая, что это плохо, они понимают, что это порицаемо обществом, испытывают суицидальные мысли, переживания на этот счет, но они не обращаются.

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# Педофилия # общество # Юлия Бешанова # Александра Кучинская # Фотофакт

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