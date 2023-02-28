«Педофилия – это медицинский диагноз». Врач объяснила, почему такие люди психически больные

«10 лет назад таких преступлений было в 28 раз меньше». Почему в Беларуси прогрессирует проблема педофилии? Читайте далее.

Юлия Бешанова, ведущая: Если говорить о белорусских реалиях, люди, которые совершают такие преступления, психически нездоровые?

Новости Беларуси. В студии программы « Постскриптум » Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь – начальник криминальной милиции, а также Александра Кучинская, врач психиатр-нарколог приемного отделения РНПЦ психического здоровья.

Александра Кучинская, врач психиатр-нарколог приемного отделения РНПЦ психического здоровья:

Да, педофилия – это медицинский диагноз, который относится к рубрике психических и поведенческих расстройств. Если говорить простым языком, это расстройство полового предпочтения. Человек при данном расстройстве испытывает половое влечение к лицу препубертатного возраста (7-9 лет) и раннего пубертатного возраста (13-14 лет). Как правило, субъекту уже есть 16 лет, разница между потерпевшим ребенком – 5 лет.

Юлия Бешанова:

Эта болезнь лечится?

Александра Кучинская:

Есть методы лечения педофилии. Методы, которые возможны в Беларуси, – это метод химиотерапии и метод психотерапии.