«Педофилия – это медицинский диагноз». Врач объяснила, почему такие люди психически больные
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь – начальник криминальной милиции, а также Александра Кучинская, врач психиатр-нарколог приемного отделения РНПЦ психического здоровья.
Юлия Бешанова, ведущая:
Если говорить о белорусских реалиях, люди, которые совершают такие преступления, психически нездоровые?
«10 лет назад таких преступлений было в 28 раз меньше». Почему в Беларуси прогрессирует проблема педофилии? Читайте далее.
Александра Кучинская, врач психиатр-нарколог приемного отделения РНПЦ психического здоровья:
Да, педофилия – это медицинский диагноз, который относится к рубрике психических и поведенческих расстройств. Если говорить простым языком, это расстройство полового предпочтения. Человек при данном расстройстве испытывает половое влечение к лицу препубертатного возраста (7-9 лет) и раннего пубертатного возраста (13-14 лет). Как правило, субъекту уже есть 16 лет, разница между потерпевшим ребенком – 5 лет.
Юлия Бешанова:
Эта болезнь лечится?
Александра Кучинская:
Есть методы лечения педофилии. Методы, которые возможны в Беларуси, – это метод химиотерапии и метод психотерапии.
Юлия Бешанова:
Эти люди сами обращаются за помощью или это благодаря правоохранителям и принудительному лечению?
Александра Кучинская:
Прежде всего благодаря правоохранительным органам. Сами люди не обращаются с данной патологией, поскольку, изначально понимая, что это плохо, они понимают, что это порицаемо обществом, испытывают суицидальные мысли, переживания на этот счет, но они не обращаются.
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