Как проводить время на пенсии с пользой? Об идеях активного долголетия и самозанятости говорили в Молодечно

Новости Беларуси. В Молодечно собрали диалоговую площадку для пожилых людей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди тем для обсуждения – пенсионное обеспечение, поддержка здоровья, самозанятость, а также идеи, как проводить людям «золотого возраста» свое свободное время с пользой.

Во время дискуссии было предложено создать в городе центр активного долголетия. Кстати, здесь успешно реализуют творческий проект – мастер-классы разных поколений, во время которых пенсионеры и молодежь делятся опытом.