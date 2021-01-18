Обжаривается и подаётся на туннель шоковой заморозки. А вы знаете, как делают картофель фри?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода рассказал, как на белорусском предприятии делают картошку фри. Вадим Щеглов, ведущий:

Анатолий Васильевич, я так понимаю, мы сейчас наблюдаем исторические кадры. Это первое в стране производство картофеля фри. Почему раньше к этому не пришли? Почему сейчас? И когда все-таки вы запустите производство?