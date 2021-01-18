Обжаривается и подаётся на туннель шоковой заморозки. А вы знаете, как делают картофель фри?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода рассказал, как на белорусском предприятии делают картошку фри.
Вадим Щеглов, ведущий:
Анатолий Васильевич, я так понимаю, мы сейчас наблюдаем исторические кадры. Это первое в стране производство картофеля фри. Почему раньше к этому не пришли? Почему сейчас? И когда все-таки вы запустите производство?
Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода:
Мы в Академии наук давно изучили эту тему, она требует решения. Руководство Академии наук приглашало еще бывшего премьера Кобякова, мы здесь оставили разговор о целесообразности организации такого производства с учетом крупной сырьевой зоны, конкретно на предприятии – самом крупном производителе картофеля в республике. Нужна переработка. Что сегодня востребовано из продуктов переработки картофеля больше всего? Это же картофель фри. Вы посмотрите, где в отелях, в домах отдыха, санаториях отсутствует картофель фри? Везде есть.