Лукашенко: мы выдержали санкции, но успокаиваться нельзя

В центре обсуждения – ряд ключевых вопросов, которые, в том числе на контроле главы государства. Особенно в нынешней обстановке, когда наша страна подверглась колоссальному санкционному шантажу. Впрочем, западные политики – все же продолжают громко заявлять о дальнейшем ужесточении экономического давления. Но так или иначе серьезный кризис захватил не нас, а тех, кто пытается строить козни другим. Беларусь в непростой ситуации переориентировала экспортные потоки, активно осваивается азиатское направление. К тому же мы находим пути для расчетов по внешнеторговым операциям. Но тем не менее, как не единожды отмечал Президент, расслабляться здесь не стоит.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо отдать должное и экономике, и особенно банковской системе – мы выдержали эти санкции. Но, как я говорил, успокаиваться ни в коем случае нельзя. Первый вопрос – как банковская система реагировала на это беспрецедентное агрессивное санкционное давление. Второй – меры по обеспечению расчетов субъектов хозяйствования по внешнеторговым операциям. Поскольку ситуация в этом плане усложнилась. Тут не от нас зависит, больше зависит от наших партнеров, банков, западных, иностранных. Но тем не менее вроде бы справляемся. Но есть отдельные моменты. Я это чувствую, бывая на конкретных предприятиях, когда они просят о помощи. Поэтому хотелось бы услышать и ответы на эти вопросы – как мы здесь справляемся. По экспортно-импортным операциям 75 % и более расчетов в мире осуществляется с использованием доллара и евро. Токсичных для нас валют.

Реальный сектор экономики. Извечная проблема: Национальный банк пытается проводить более жесткую политику, правительство, субъекты хозяйствования просят, чтобы она была помягче. Вопрос доступности кредитов. Центральный вопрос, который мы должны с вами обсудить. Это касается поддержки реального сектора экономики. В свое время мы были новаторами, инициаторами ряда новаций в развитии банковской системы. БЕЛКАРТ, ЕРИП, система передачи финансовой информации, потом сервисы мгновенных платежей. Как обстоят дела?

Понятно, что будущее за Азией. И повестку мирового развития сегодня задает Азия. Это направление надо держать в фокусе и внимании. Как у нас здесь развивается ситуация в сотрудничестве с азиатскими банками, азиатскими экономическими субъектами? Какие предпринимаются действия Национальным банком в связи с перестройкой всего мирового хозяйства на Азию? Вопрос во времени. Не упускаем ли мы здесь время? Следующий вопрос – интеграционные проекты с Российской Федерацией, все ли здесь выполняется в связи с нашей договоренностью.