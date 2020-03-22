Что будет с урожаем? Аграрии Гродненской области рассказали, как сделать посевную успешной

Новости Беларуси. Теперь еще об одном ключевом назначении. Министром сельского хозяйства и продовольствия назначен Иван Крупко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Говоря о причинах замены руководителя, глава государства пояснил, что для этой должности понадобился более опытный управленец. До этого Иван Крупко руководил одним из самых непростых районов – Минским. Государства выразил надежду, что это поможет ему на новом месте.

Новый министр сельского хозяйства Беларуси: все области неплохо подготовились к весенне-полевым работам

Юлия Огнева, СТВ:

Задача на самую что ни на есть ближайшую перспективу – посевная кампания. Не забываем и про картофель. Ранняя весна позволила аграриям стартовать на две-три недели раньше обычного. Иван Крупко заверил журналистов, что все работы проведут эффективно и в срок. Новому руководителю мы, конечно, доверяем. Но и проверяем.