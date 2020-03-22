Что будет с урожаем? Аграрии Гродненской области рассказали, как сделать посевную успешной
Новости Беларуси. Теперь еще об одном ключевом назначении. Министром сельского хозяйства и продовольствия назначен Иван Крупко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Говоря о причинах замены руководителя, глава государства пояснил, что для этой должности понадобился более опытный управленец. До этого Иван Крупко руководил одним из самых непростых районов – Минским. Государства выразил надежду, что это поможет ему на новом месте.
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Юлия Огнева, СТВ:
Задача на самую что ни на есть ближайшую перспективу – посевная кампания. Не забываем и про картофель. Ранняя весна позволила аграриям стартовать на две-три недели раньше обычного. Иван Крупко заверил журналистов, что все работы проведут эффективно и в срок. Новому руководителю мы, конечно, доверяем. Но и проверяем.
Галина Буро отправилась на пашню, и в лабораторию, чтобы лично убедиться, что будем с урожаем.
Галина Буро, корреспондент:
Белорусы знают: главная примета теплой погоды – тракторы в полях. В Гродненской области посевная пока не приобрела массовый характер, но большинство хозяйств точечно уже приступили к севу зерновых.
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А здесь уже вовсю пахнет зеленью. В Гродненском районе в СПК «Свислочь» ежегодно огурцы, помидоры и раннюю капусту начинают выращивать в теплице. За рассадой бережно ухаживают.
Елена Чечнецкая, овощевод СПК «Свислочь»:
Это ж надо смотреть, это ж надо лелеять, как ребенка. Где-то смотреть, чтобы тепло ему было. Где-то, если жарко, надо раскрыть, накрыть, полить.
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В открытый грунт рассаду отправят в апреле, посеют и другие овощи. А уже в июне начнут собирать урожай капусты, в июле и августе пойдут огурцы с помидорами, затем морковь и лук. Свежие овощи отправят на полки магазинов.
Валентина Манкевич, бригадир производственной бригады овощеводства хозяйства «Свислочь»:
Ежегодно у нас под овощи отведено 49 гектаров. Это оптимальная для нас площадь. Площадь небольшая, но мы стараемся, чтобы овощи были качественные, востребованные.
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