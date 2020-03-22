В пробирках среда из 22 химических элементов. Как выращивают элитные сорта картофеля в лаборатории?

Новости Беларуси. В этих пробирках совсем не экзоты, наш национальный второй хлеб, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Малоберестовицкий элитхоз» специализируется на выращивании элитных сортов картофеля белорусской селекции. Что будет с урожаем? Аграрии Гродненской области рассказали, как процесс посевной сделать успешным Для этого своя, единственная в Гродненской области, лаборатория микроклонального размножения.

Валентина Селедчик, агроном хозяйства «Малоберестовицкий элитхоз»:

Этим растениям уже четыре недели, вот это – 28 дней. Месяц. Практически три недели они вырастают, и дальше идут на размножение.

16 часов в день лампы светят, 8 часов для растений ночь. Плюс комфортный температурный режим. В лаборатории сейчас семь отечественных сортов. Новинка этого года – картофель «Мастак».

Валентина Селедчик:

Говорят, этот сорт очень любит Президент. Но вот видите, в пробирках растения выросли тоже очень хорошие, такие крепкие. Александр Лукашенко рассказал, как пробовал чёрный картофель: «Господи, да на него психологически страшно смотреть»

Стерильные образцы закупают в Национальной академии наук. В пробирках специальная среда из 22 химических элементов, которые суперполезны для роста. Задача лаборантов – размножить каждый образец. Работа почти ювелирная.

Наталья Чубарых, лаборант хозяйства «Малоберестовицкий элитхоз»:

Выходит с растения по 8, по 9 черенков. И очень приятно потом смотреть, когда из них вырастает хорошее красивое растение. Из одного такого растения в итоге получат как минимум полторы тысячи картофельных кустов.

Рассаду поместят в теплицу, затем высадят на полях, уберут, отбракуют, сделают пробы почвы, и снова высадят – и так четыре года будут наращивать объемы. Зачем все так сложно? А чтобы на пятый год получить здоровые элитные семена картофеля. Основу будущих богатых урожаев.

Валентина Селедчик:

Так как картофель – культура, подверженная вирусным инфекциям, здесь у нас идет размножение растений на безвирусной основе. Считается, что он намного здоровее, лучше, и урожайность хорошая. В картофелехранилище уже готовят клубни на посадку. Для получения семенного материала лучший вариант – мелкая картошка.

Посадку пока планируют на 10 апреля. Но подготовка уже в разгаре. Картофель в хранилищах надо перебрать. В помощь людям новая техника белорусского производства – мобильная линия сортировки и очистки.

Наталья Гуцко, заведующая картофелехранилищем хозяйства «Малоберестовицкий элитхоз»:

Очень удобно, увеличилась производительность переборки до 15 тонн в день. Раньше перебирали вручную.

Вместо 25 человек всего пять, а качество очистки картофеля на линии не уступает.

Наталья Гуцко:

Вот такая у нас чистая получается красивая картошка. Старания работников хозяйства хорошо окупаются. Семена пользуются спросом у других хозяйств, а 80 % картофеля – на экспорт. Прошлогодняя засуха повысила спрос зарубежных стран на белорусский продукт.