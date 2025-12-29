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Что будет с долларом? Прогноз доктора экономических наук

29 декабря 2025 18:07
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Итоги уходящего года. Какие события вошли в историю суверенной Беларуси? Чего уже добились в пятилетку качества? И почему 2025 год выдался для нашей страны геополитически сбалансированным? Эти и другие вопросы обсудили гости ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ: 
Что будет с долларом? 

Что будет с долларом? Прогноз доктора экономических наук-2

Ирина Новикова, профессор Белорусского государственного технологического университета, доктор экономических наук:
Доллар будет падать. Несмотря на то, что я смотрю прогнозы, кто-то предсказывает рост и так далее. Может, какие-то взлеты будут. Доллар будет постепенно падать. Я скажу даже почему. Очень много ценных бумаг, которые покупал в том числе и Китай, Китай начал сбрасывать потихоньку. 

Почему нельзя это сделать резко? Если вы резко сбросите доллары, очень у многих богатых людей хранятся деньги в долларах, и они пострадают. Они тоже не заинтересованы в этом. Поэтому будет тихий спад, будут сбрасывать эти трежерис. 

Ясно, что Соединенные Штаты уже так не будут развиваться, потому что они развивались за счет всего мира. Доллары для них являются ресурсом. И благодаря этому ресурсу они живут. Так вот, жить уже они так не будут. Дай бог, чтобы у них не было примерно того же, что у нас было раньше, в 1990-х годах.

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# Курс доллара в Беларуси # Валюта # Ирина Новикова # Кирилл Казаков

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