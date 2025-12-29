Рост валового продукта и поставки в Клайпеду – Новикова о позитивном прогнозе для белорусской экономики

Итоги уходящего года. Какие события вошли в историю суверенной Беларуси? Чего уже добились в пятилетку качества? И почему 2025 год выдался для нашей страны геополитически сбалансированным? Эти и другие вопросы обсудили гости ток-шоу «По существу».
Итоги уходящего года. Какие события вошли в историю суверенной Беларуси? Чего уже добились в пятилетку качества? И почему 2025 год выдался для нашей страны геополитически сбалансированным? Эти и другие вопросы обсудили гости ток-шоу «По существу».
Ирина Новикова, профессор Белорусского государственного технологического университета, доктор экономических наук:
Нужно с радостного чего-то начать! Посмотрела я данные, что ожидается, какой валовой продукт (он еще не посчитан). Я хочу, чтобы все вздохнули и обрадовались. Первое, по паритету покупательной способности, подчеркиваю, это такой специальный расчет, Международный валютный фонд (это не наши подтасовки, кто-то нас может обвинить) – 310 миллиардов долларов. 310 миллиардов долларов – это расчет Международного валютного фонда. Дальше. Ожидаемый, который в реальных ценах будет, – 100 миллиардов долларов. Еще совсем недавно мы говорили о 70 – сейчас мы уже говорим о 100.
Поэтому вы правильно ставите вопрос, какие отрасли обеспечивают экономический рост и развитие? Это прежде всего у нас дает (правда, незначительную часть, но большую часть) сельское хозяйство. Но оно нам дает не просто как часть, потому что все-таки промышленность, сфера услуг больше дают, а экспорта больше дает. То есть мы экспортируем продовольствие и обеспечиваем продовольственную безопасность. И вот как бы военные здесь не говорили, что самое важное – армия, мы уже дискутировали по этому вопросу.
Ирина Новикова:
Клайпеда открывает, договаривается с нами о поставках удобрений. А страны Юго-Восточной Азии нуждаются в чем? Во всех видах удобрений, которые производятся у нас: калийные, азотные удобрения, фосфорные удобрения. Они страшно нуждаются, у них идет опустынивание земель.
Алена Сырова, СТВ:
Короче, заживем.
Ирина Новикова:
Не просто заживем, но нам нужно установить контакты.
И еще один нюанс. Никто об этом не говорит и из вас, журналистов. Когда в Санкт-Петербурге встречались (дружественный саммит был, а потом страны «пятерки» встречались), кто там присутствовал? Никто не вспомнит, кроме представителей этих стран. Индонезия.
С американцами была проведена такая работа, которую лет 10 не проводили – Лазуткин