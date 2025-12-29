Рост валового продукта и поставки в Клайпеду – Новикова о позитивном прогнозе для белорусской экономики

Итоги уходящего года. Какие события вошли в историю суверенной Беларуси? Чего уже добились в пятилетку качества? И почему 2025 год выдался для нашей страны геополитически сбалансированным? Эти и другие вопросы обсудили гости ток-шоу «По существу».

Ирина Новикова, профессор Белорусского государственного технологического университета, доктор экономических наук:

Нужно с радостного чего-то начать! Посмотрела я данные, что ожидается, какой валовой продукт (он еще не посчитан). Я хочу, чтобы все вздохнули и обрадовались. Первое, по паритету покупательной способности, подчеркиваю, это такой специальный расчет, Международный валютный фонд (это не наши подтасовки, кто-то нас может обвинить) – 310 миллиардов долларов. 310 миллиардов долларов – это расчет Международного валютного фонда. Дальше. Ожидаемый, который в реальных ценах будет, – 100 миллиардов долларов. Еще совсем недавно мы говорили о 70 – сейчас мы уже говорим о 100.

Поэтому вы правильно ставите вопрос, какие отрасли обеспечивают экономический рост и развитие? Это прежде всего у нас дает (правда, незначительную часть, но большую часть) сельское хозяйство. Но оно нам дает не просто как часть, потому что все-таки промышленность, сфера услуг больше дают, а экспорта больше дает. То есть мы экспортируем продовольствие и обеспечиваем продовольственную безопасность. И вот как бы военные здесь не говорили, что самое важное – армия, мы уже дискутировали по этому вопросу.