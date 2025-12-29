Новый район Зелёный Бор появится в нескольких километрах от МКАД

8 тысяч 300 квартир было построено в столице за январь – ноябрь 2025 года. Это почти 500 тысяч квадратов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более четверти из них предназначены для граждан, состоящих на учете нуждающихся. Основная часть социального жилья возведена с использованием господдержки. Строятся в Минске и электродома. На улице Выготского вырастут сразу 10 таких многоэтажек.

Жилье предназначено для нуждающихся. В одной из высоток уже кипит строительство. Специалисты работают вахтами, в том числе и в ночные смены. Активно развиваются и города – спутники столицы.