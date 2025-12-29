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Новый район Зелёный Бор появится в нескольких километрах от МКАД

29 декабря 2025 17:49
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8 тысяч 300 квартир было построено в столице за январь – ноябрь 2025 года. Это почти 500 тысяч квадратов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новый район Зелёный Бор появится в нескольких километрах от МКАД-2

Более четверти из них предназначены для граждан, состоящих на учете нуждающихся. Основная часть социального жилья возведена с использованием господдержки. Строятся в Минске и электродома. На улице Выготского вырастут сразу 10 таких многоэтажек. 

Жилье предназначено для нуждающихся. В одной из высоток уже кипит строительство. Специалисты работают вахтами, в том числе и в ночные смены. Активно развиваются и города – спутники столицы.

Новый район Зелёный Бор появится в нескольких километрах от МКАД-4

Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
С применением электрической энергии у нас осуществляется застройка большого квартала в городе-спутнике Смолевичи. В составе данной застройки находятся 19 многоквартирных жилых домов, из которых в стадии строительства сегодня находится пять. 

Кроме этого, перспективными планами развития города Минска предусмотрен большой квартал с использованием электрической энергии. Фактически вся застройка будет осуществлена в новом микрорайоне Зеленый Бор. В настоящее время ведется проектирование данного микрорайона.

Новый район Зелёный Бор появится в нескольких километрах от МКАД-6

Новый район Зеленый Бор появится на полигоне в нескольких километрах от МКАД. Возле Колодищ планируют возвести более 4 млн квадратных метров жилья со всей необходимой социальной инфраструктурой: детскими садами, школами и поликлиниками.

# Строительство

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