С американцами была проведена такая работа, которую лет 10 не проводили – Лазуткин

Итоги уходящего года. Какие события вошли в историю суверенной Беларуси? Чего уже добились в пятилетку качества? И почему 2025 год выдался для нашей страны геополитически сбалансированным? Эти и другие вопросы обсудили гости ток-шоу «По существу».

Андрей Лазуткин, политолог:

Смотрите, переговоры с американцами – это даже не про текущий год, а еще про прошлое. То есть на момент выборов, когда Трампа еще не избрали, наши ответственные товарищи уже подготовили некий план нормализации на случай победы Трампа. Когда Трамп побеждает – целый год шла вся эта работа. Как видите, приехали переговорщики: один получше, второй похуже – с ними пообщались. И даже есть некие результаты, надеюсь, даже они будут по калию и по Литве. Это самое главное, потому что американцы, они далеко, а вот поляки и литовцы, они рядом с нами.

Конечно, весь этот год мы работали по двум этим большим проблемам. Вспомните перекрытие границы Польши. Там понадобился Китай, чтобы Польшу немножко нормализовать. Вспомните Литву, что они делали недавно совсем по поводу транспорта, границы и перевозок. Там понадобились уже американцы, чтобы, опять же, немножко их приструнить. То есть мы подобрали ключики к нашим прекрасным соседям.

Проблемы с Украиной, к сожалению, никуда пока не ушли. Это все останется, несмотря на переговоры с Трампом. Но, я думаю, что мы могли, то мы и сделали. Поэтому многие наши ответственные работники и в МИДе, и в других структурах могут себе поставить большой жирный плюсик, потому что с американцами была проведена такая работа, которую не проводили последние лет 10. Это правда.