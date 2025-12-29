Год был белорусоцентричным – Евгений Пустовой подвёл итоги 2025-го

Итоги уходящего года. Какие события вошли в историю суверенной Беларуси? Чего уже добились в пятилетку качества? И почему 2025 год выдался для нашей страны геополитически сбалансированным? Эти и другие вопросы обсудили гости ток-шоу «По существу».

Евгений Пустовой, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Продолжая вашу тему, каким был год. Все от того, как мы покажем. Стакан наполовину пуст или полон. Я скажу, год был белорусоцентричным. Было сделано все на благо нашей страны и нашего народа.

А точка входа – это главное политическое событие – выборы. Элегантная победа главы государства и всего белорусского общества. Это мое мнение. Точка выхода – ВНС. Опять же, признак демократии, народовластия. Ни у одного государства я не знаю именно такой платформы, где каждый может сказать главное на благо. Понимаете, мы говорим о народовластии, мы рассматривали различные позиции, варианты, и мы выбрали свое. Исходя из исторического опыта и исходя из желаний белорусского общества. То есть точка – элегантная победа Президента, этим завершился сложный электоральный цикл. И вот мы красиво входим в ВНС. Благодаря ВНС опять же были приняты важные стратегические моменты, в том числе социально-экономического блока.