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В двух больницах Гомельщины появились кабинеты МРТ

29 декабря 2025 17:53
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В Беларуси принято делать подарки в канун праздников. Причем носят они не только адресный характер, зачастую предназначаются для целых районов. В Жлобинской и Речицкой больницах открыли кабинеты МРТ. Теперь помощь станет не только доступнее, но и качественнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В двух больницах Гомельщины появились кабинеты МРТ-2

Быстрый и точный аппарат. Новый магнитно-резонансный томограф в Речицкой больнице ждали с нетерпением. Современное оборудование улучшит качество диагностики пациентов и сделает ее доступной. За обследованием больше не придется ездить в областной центр.

В двух больницах Гомельщины появились кабинеты МРТ-4

Юлия Горбач, рентгенолаборант Речицкой центральной районной больницы:
Мы довольны установкой данного аппарата. У нас в ЦРБ такого не было. Магнитно-резонансный томограф очень хорош в исследовании. Здесь мы будем проводить достаточно много всего. Новый, современный, позволяет различные виды исследований делать, как с контрастированием, так и без. Любые части тела, то есть все, что необходимо, он выполняет.

В двух больницах Гомельщины появились кабинеты МРТ-6

Кабинет МРТ начнет работу в две смены. В следующем году добавят еще одну. Аппарат будет обслуживать более 200 тысяч человек – жителей Речицкого и соседних Брагинского, Хойникского и Лоевского районов.

Виталий Авдеев, главный врач Речицкой центральной районной больницы:
Непросто работать на данном оборудовании. От медицинских работников это требует навыков, умений. Медицинские работники освоили данное оборудование. Они могут работать успешно на нем. И все это, конечно, приводит к ранней диагностике, раннему лечению и скорейшему выздоровлению нашего населения.

В двух больницах Гомельщины появились кабинеты МРТ-8

Высокотехнологичное оборудование появилось и в операционной. Электронно-оптический преобразователь ускорит процесс эндопротезирования суставов, востребованный в регионе.

Здравоохранение всегда оставалось и остается приоритетом государственной политики. На модернизацию медицинских учреждений из бюджета выделяются серьезные средства. И эти инвестиции должны быть оправданы. 

Чтобы дорогостоящее оборудование приносило реально ощутимую пользу, оно должно быть загружено на 100 %. Такую задачу ставит глава государства, подчеркивая, что развитие медицины – это вопрос национальной безопасности.

Подробнее в видео.

# Учреждения здравоохранения # Государственная политика в области здравоохранения

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