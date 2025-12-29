В двух больницах Гомельщины появились кабинеты МРТ

В Беларуси принято делать подарки в канун праздников. Причем носят они не только адресный характер, зачастую предназначаются для целых районов. В Жлобинской и Речицкой больницах открыли кабинеты МРТ. Теперь помощь станет не только доступнее, но и качественнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Быстрый и точный аппарат. Новый магнитно-резонансный томограф в Речицкой больнице ждали с нетерпением. Современное оборудование улучшит качество диагностики пациентов и сделает ее доступной. За обследованием больше не придется ездить в областной центр.

Юлия Горбач, рентгенолаборант Речицкой центральной районной больницы:

Мы довольны установкой данного аппарата. У нас в ЦРБ такого не было. Магнитно-резонансный томограф очень хорош в исследовании. Здесь мы будем проводить достаточно много всего. Новый, современный, позволяет различные виды исследований делать, как с контрастированием, так и без. Любые части тела, то есть все, что необходимо, он выполняет.

Кабинет МРТ начнет работу в две смены. В следующем году добавят еще одну. Аппарат будет обслуживать более 200 тысяч человек – жителей Речицкого и соседних Брагинского, Хойникского и Лоевского районов. Виталий Авдеев, главный врач Речицкой центральной районной больницы:

Непросто работать на данном оборудовании. От медицинских работников это требует навыков, умений. Медицинские работники освоили данное оборудование. Они могут работать успешно на нем. И все это, конечно, приводит к ранней диагностике, раннему лечению и скорейшему выздоровлению нашего населения.