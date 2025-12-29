РНПЦ травматологии и ортопедии успешно конкурирует с центрами мирового уровня – Сергеенко

В эти дни благотворительный марафон «Наши дети» объединяет тысячи сердец. Взрослых учит ответственности, а детей – доброте и заботе к тем, кто рядом. Много лет этот поезд добрых дел колесит по стране и делает остановки там, где волшебство и поддержка нужны больше всего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маршрут не перестроен. В Беларуси новогоднее чудо не обходит стороной ни один уголок, где его ждут. Особое внимание детям, которые эти праздничные дни вынуждены встречать в больничных палатах. Сегодня праздник пришел к юным пациентам Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии. Для ребят организовали настоящий новогодний утренник с играми, представлениями и, конечно, сладкими подарками.

Находясь в больнице, я желаю, чтобы у меня было хорошее здоровье, чтобы моя операция прошла хорошо. И чтобы у близких было тоже все хорошо со здоровьем.

Сейчас в детском отделении центра лечение проходят полсотни ребят. Забота о здоровье детей – одно из важнейших направлений в Беларуси. С врожденными аномалиями развития позвоночника в стране живут более 500 детей. И сегодня это не приговор. На помощь приходит современная медицина. С 2018 года в рамках союзной программы «Спинальные системы» врачи успешно прооперировали уже более 60 юных пациентов с такими сложными диагнозами.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Успешно конкурирует, если можно так сказать, с аналогичными центрами мирового уровня. Только в этом году пациенты из 46 стран обращались за медицинской помощью, за оказанием высококвалифицированных хирургических вмешательств, проведением сложнейших операций. Семь операционных фактически работают с утра до вечера, и в выходные дни в том числе.

Помогает хирургам высокотехнологичное оборудование. В центре активно используют 3D-принтер. Он позволяет создавать точные модели костей, что делает реабилитацию более быстрой. Это открывает новые возможности для спасения здоровья детей. Важно, что все материалы для лечения заболеваний позвоночника в Беларуси применяются только отечественные. Наши разработки в восемь раз дешевле зарубежных, а по многим характеристикам даже лучше мировых. И это ли не чудо?