Что будет с бензином в России? Ситуацию обсудили на экстренном совещании в Кремле

В России наблюдаются перебои с поставками топлива в десятках регионов – от южных областей до Сибири и Дальнего Востока. Власти объясняют, что это стечение обстоятельств. Летний пик потребления и плановые ремонты НПЗ совпали с повышенной нагрузкой на железнодорожную дорогу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чтобы нормализовать ситуацию, правительство приняло ряд мер. Каковы масштабы этого антикризисного маневра и когда вернется спокойствие на российские заправки – мы попытались разобраться в ситуации.

Но мед – это очень уж хитрый предмет. Всякая вещь, есть или нет. А мед… Я никак не пойму, в чем секрет. Мед, если есть, то его сразу нет. С чем-то подобным сталкиваются сегодня и в России. Только вместе меда – 95-й бензин. Где-то он есть, а где-то только привезли – и его сразу нет.

– Повезло сегодня, заправитесь?

– Нет.

– Закончился бензин?

– Да. Подъехал и вот прямо передо мной закончился. Напряженка с бензином в Москве и окрестностях чувствуется, отмечают водители. Приходится постоять в очереди. Сложнее всего – таксистам, для которых движение – и жизнь, и заработок. – Сейчас очередь больше стала. Например, вечером я больше часа времени потеряю.

– Вообще легко найти бензин по Москве?

– Нет. Трудно сейчас. Тем более ограничение только 20 литров. «Лукойл» – то же самое, наверное.

Стабильнее всего работают АЗС крупных нефтяных компаний, которые имеют полный цикл производства. Цены там, если и выросли, то незначительно. А больше всего прибавили в стоимости небольшие частные заправки. Они покупают топливо на бирже. Цена трейдера может быть любой, при этом в отдельных областях России введены лимиты, а в других нет. Это создает условия для спекуляций и перепродажи бензина, на чем и пытаются нагреть руку. В интернет выложили видео, как в Ростовской области водитель слил все топливо, что было на АЗС. Это 14 тысяч литров. Правда, шло оно мимо бака. После такой объемной покупки заправку пришлось закрыть, а другим водителям ждать новую поставку. Или брать тот же бензин, но уже по 200-300 рублей на нелегальных АЗС. Такие факты фиксируют в разных областях России. А те, кто работает законно, больше не отпускают топливо в канистры, хотя оно есть, но такая тара как детонатор для психики, мол, нужно закупаться впрок. Киев ведет топливную войну – чем ответит Россия? Мнение политолога.

Самая сложная ситуация в Крыму. Своих НПЗ на полуострове нет, поэтому его снабжают с колес, чем пользуется украинская армия, атакуя бензовозы. Буквально сегодня, 5 июля, в Крым топливо поступило на 112 АЗС. Но этого может оказаться недостаточно. Проблемы признают на самом высоком уровне. На экстренном совещании в Кремле Путин констатировал: сложности есть. При этом заводы работают на максимуме, а запасы всего лишь на 4 % меньше, чем в 2025 году. Владимир Путин, президент России:

Вместе с тем вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются: и очереди, к сожалению, тоже на заправках есть, и нужную марку бензина не всегда можно найти. И конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период.

В Кремле сложа руки не сидят. Вводят дополнительные меры для стабилизации рынка. К примеру, официально разрешили выпуск и продажу топлива стандарта Евро-3. Кроме этого, ожидается увеличение импорта бензина. Пока в Кремле не раскрывают, откуда будут поставки. Но такие переговоры ведутся, подтвердил Дмитрий Песков. Лимиты на бензин в РФ вынуждают россиян ехать в Беларусь? Разбираем слухи из соцсетей.