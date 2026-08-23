Новости по тегу #Бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию на топливном рынке страны. В беседе с журналистом программы «Вести» Павлом Зарубиным глава государства подчеркнул, что, хотя не все проблемы пока удалось устранить, процесс их решения активно идет.
Для борьбы с бензиновыми ворами во Франции даже создали специальное полицейское подразделение.
Теперь доля биотоплива на основе пальмового масла в дизеле составит половину.
За отдельную плату они предлагают повысить октановое число или навести порчу на карбюратор соседа.
На автозаправочных станциях страны нет ни дефицита, ни аномальных очередей.
Стабильная ситуация и на заправочной станции на въезде в городской поселок Лиозно. До границы с Россией отсюда чуть больше 10 километров. Топливо реализуют в привычном режиме.
Ситуация с топливом на внутреннем рынке Беларуси стабильная, страна полностью обеспечена необходимым количеством нефтепродуктов.
Топливная тема, скорее всего, снизит накал уже к концу лета. Спадет ажиотаж, россияне вернутся из отпусков, а НПЗ успеют перестроиться. Но взрывная ситуация на заправках имеет и явный политический след...
Проконтролировать порядок поручено правоохранителям. Сотрудники ГАИ не стоят с секундомерами, у нас нет и не будет никаких нормативов, сколько можно занимать колонку. Отдельные иронизируют, контролируют количество стаканов кофе. Нет, скорее о наличии техосмотра могут спросить.
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