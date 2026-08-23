Прямой эфир

Новости по тегу #Бензин

Путин прокомментировал ситуацию на топливном рынке России
23 августа 2026 19:04

Путин прокомментировал ситуацию на топливном рынке России

Кражи топлива во Франции и Британии достигли масштабов эпидемии
04 августа 2026 17:28

Кражи топлива во Франции и Британии достигли масштабов эпидемии

Индонезия ввела обязательное использование биодизеля из пальмового масла
14 июля 2026 08:07

Индонезия ввела обязательное использование биодизеля из пальмового масла

Российские ведьмы и гадалки активизировались на фоне дефицита топлива
12 июля 2026 17:50

Российские ведьмы и гадалки активизировались на фоне дефицита топлива

Нестабильна только погода – белорусские заправки работают в штатном режиме
09 июля 2026 17:18

Нестабильна только погода – белорусские заправки работают в штатном режиме

Без очередей и ограничений: приграничные заправки в Беларуси работают в привычном режиме
09 июля 2026 13:59

Без очередей и ограничений: приграничные заправки в Беларуси работают в привычном режиме

Никакого дефицита и ажиотажа: в «Белнефтехим» прокомментировали ситуацию с наличием топлива в стране
09 июля 2026 10:54

Никакого дефицита и ажиотажа: в «Белнефтехим» прокомментировали ситуацию с наличием топлива в стране

Что будет с бензином в России? Ситуацию обсудили на экстренном совещании в Кремле
05 июля 2026 17:33

Что будет с бензином в России? Ситуацию обсудили на экстренном совещании в Кремле

Очереди на заправках: хамство или недостаток сервиса? Разбираемся в нашумевшей теме
19 октября 2025 17:37

Очереди на заправках: хамство или недостаток сервиса? Разбираемся в нашумевшей теме

В Боливии из-за сильнейшего в истории страны дефицита топлива закрываются АЗС
29 ноября 2023 08:55

В Боливии из-за сильнейшего в истории страны дефицита топлива закрываются АЗС

В России с 21 сентября введены ограничения на экспорт бензина и дизтоплива
21 сентября 2023 11:31

В России с 21 сентября введены ограничения на экспорт бензина и дизтоплива

В США планируется использовать дизель из резервов для сокращения роста цен на топливо
24 мая 2022 13:02

В США планируется использовать дизель из резервов для сокращения роста цен на топливо