Что будет, если кукурузу оставить зимовать в поле? Вот на какой эксперимент пошёл Президент

Новости Беларуси. Вопрос обеспечения продовольственной безопасности сегодня выходит на первый план. Проблема нехватки продуктов остро стоит перед многими странами. С кризисом столкнулись на Востоке и Западе, беспокоятся о нем и в ООН. Сегодня это одна из самых актуальных проблем для всей планеты. И на этом фоне ходу посевной, а за ней и уборочной кампаниям – внимание повышенное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, что спрос за сельское хозяйство будет бескомпромиссным, не раз говорил глава государства, нацеливая аграриев искать новые решения и работать на результат. Посевная сейчас в самом разгаре. Царица полей – кормовая база для животноводства. Большинство регионов уже приступили к севу кукурузы. От чего будет зависеть будущий урожай и могут ли початки зимовать под снегом?

В полях хозяйства «Вознесенск» с самого утра работает техника. Аграрии ловят момент – погода что ни на есть удачная. Почва увлажнена, а воздух с каждым днем все теплее. Есть все основания рассчитывать на дружные всходы.

Геннадий Кудрявец, главный агроном сельхозпредприятия «Вознесенск»:

Начали в этом году 18 апреля сеять кукурузу. Сегодня уже четвертый день сеем. Погода нам хорошая, солнышко, тепленько, то, что надо. По технике у нас все хорошо, удобрениями обеспечены на 100 %.

Площадь под кукурузу в 2023 году увеличили – к хозяйству присоединили свинокомплекс, который нужно обеспечить кормами. К их заготовке и возделыванию самой культуры высокие требования. От качества урожая зависит продуктивность животноводства. На следующей неделе к массовому севу царицы полей приступит весь регион. На юго-востоке эта культура стратегическая. Из-за смены климата под нее отводят большие площади. В этом году выделили более 280 тысяч гектаров, причем процентное соотношение на силос и на зерно корректировали с Академией наук.

Дмитрий Петрожицкий, первый заместитель председателя Гомельского облисполкома:

Если в прошлом году мы убирали 25 тысяч гектаров кукурузы на зерно, то в этом мы запланировали посеять 75 тысяч. Оптимальные условия уже наступили, поэтому необходимо нам до 9 числа посеять все площади кукурузы на зерно. И до 20 мая мы должны закончить полностью посев кукурузы и на силос. А в Крупском районе помимо посевной завершают еще и весеннюю уборочную. Артем Валькевич за штурвалом комбайна сегодня убирает четыре оставшиеся гектара кукурузы, которые провели зимовку в поле. Получилось, что посеяли в мае, а убрали почти через год – в апреле. Однако урожай хорошо сохранился. Влажность всего 15 %. Как итог – получилась значительная экономия на сушке.

Сергей Левкович, первый заместитель председателя Минского облисполкома:

Основной вывод, который мы сделали в этом году в результате опыта, что распространять эту практику повсеместно мы не можем. Этим могут пользоваться только те сельскохозяйственные предприятия, которые имеют высокую потребность в зерне для производства собственных продукций животноводства и птицеводства. И конечно, только в исключительных случаях мы можем позволить себе оставит поле кукурузы на зиму.

Немаловажный нюанс: зимовка может сократить количество урожая. Кукурузу нередко съедают дикие животные. Стоит отметить, что в этом году в Крупском районе обошлось без потерь. «Золотое» зерно осталось на зиму в полях всего на 72 гектарах по всей стране. Но все же, как отмечают специалисты, львиную долю кукурузы на зерно следует убирать в оптимальные сроки – осенью.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

В период уборки кукурузы 2022 года были сильные атмосферные осадки, наблюдалось переувлажнение почвы. Технически мы не могли убрать эти поля, буксовали комбайны. Мы обратились к Президенту с просьбой, чтобы оставить эти поля и как эксперимент попробовать убрать весной. Президент согласился, дал команду по всей территории Республики Беларусь оставить по 5-6 гектаров кукурузы как опыт в каждой области. Несмотря на непростые погодные условия этой весной, в Беларуси стараются выполнять заданные темпы полевых работ. Ведь глава государства четко обозначил приоритеты. Лукашенко: «Никакой голод нам не страшен – свои продукты продаем по всему миру». Подробности.