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«Нет границ между нами». В Минске наградили победителей международного конкурса «‎Мир созидаем вместе»

21 апреля 2023 17:30
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Новости Беларуси. Победителей международного конкурса фотографий и рисунков «‎Мир созидаем вместе» наградили в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Нет границ между нами». В Минске наградили победителей международного конкурса «‎Мир созидаем вместе»-1

Организаторами проекта выступили союзы женщин Минска и Самары. Всего участие в конкурсе приняло более 1 000 человек. Это школьники и молодежь из России и Беларуси. Голубое небо, плодородные поля, уютные и чистые города – в своих работах ребята изобразили, каким видят мир вокруг себя. Оценить лучшие работы можно в торговом центре «Столица».  

«Нет границ между нами». В Минске наградили победителей международного конкурса «‎Мир созидаем вместе»-4

Валерия Михеева, победительница конкурса фотографий и рисунков «‎Мир созидаем вместе»:  
Я поучаствовала в этом конкурсе, потому что это что-то новое. Для меня это как рост карьеры. На своем рисунке я изобразила, как женщины собирают жито. Потому что это для меня как образ Беларуси.  

«Нет границ между нами». В Минске наградили победителей международного конкурса «‎Мир созидаем вместе»-7

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:  
Минская городская организация общественного объединения «Белорусский союз женщин» предложила нашим коллегам, я бы сказала, теперь уже еще и партнерам городского округа Самары Союза женщин, поучаствовать в таком конкурсе и вовлечь как раз молодежь. И самое главное – нам бы очень хотелось сегодня увидеть, что нет границ между нами.  

«Нет границ между нами». В Минске наградили победителей международного конкурса «‎Мир созидаем вместе»-10

Светлана Севенюк, председатель городской общественной организации «Союз женщин ‎Городского округа Самара» (Россия):  
Буквально на прошлой неделе мы совместно со студентами городского педагогического колледжа города Минска и со студентами факультета начального образования Самарского государственного социально-педагогического университета провели урок мира. И сегодня мы привезли тех голубей, символ мира, которые были выполнены нашими студентами.  

«Нет границ между нами». В Минске наградили победителей международного конкурса «‎Мир созидаем вместе»-13

В сентябре лучшие работы отправятся в Самару.  

# Конкурс # общество # Валерия Михеева # Ольга Чемоданова # Светлана Севенюк # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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