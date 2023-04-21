«Нет границ между нами». В Минске наградили победителей международного конкурса «‎Мир созидаем вместе»

Новости Беларуси. Победителей международного конкурса фотографий и рисунков «‎Мир созидаем вместе» наградили в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Организаторами проекта выступили союзы женщин Минска и Самары. Всего участие в конкурсе приняло более 1 000 человек. Это школьники и молодежь из России и Беларуси. Голубое небо, плодородные поля, уютные и чистые города – в своих работах ребята изобразили, каким видят мир вокруг себя. Оценить лучшие работы можно в торговом центре «Столица».

Валерия Михеева, победительница конкурса фотографий и рисунков «‎Мир созидаем вместе»:

Я поучаствовала в этом конкурсе, потому что это что-то новое. Для меня это как рост карьеры. На своем рисунке я изобразила, как женщины собирают жито. Потому что это для меня как образ Беларуси.

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:

Минская городская организация общественного объединения «Белорусский союз женщин» предложила нашим коллегам, я бы сказала, теперь уже еще и партнерам городского округа Самары Союза женщин, поучаствовать в таком конкурсе и вовлечь как раз молодежь. И самое главное – нам бы очень хотелось сегодня увидеть, что нет границ между нами.

Светлана Севенюк, председатель городской общественной организации «Союз женщин ‎Городского округа Самара» (Россия):

Буквально на прошлой неделе мы совместно со студентами городского педагогического колледжа города Минска и со студентами факультета начального образования Самарского государственного социально-педагогического университета провели урок мира. И сегодня мы привезли тех голубей, символ мира, которые были выполнены нашими студентами.