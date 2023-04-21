Двойные стандарты демократии. Чем обернулся второй выпуск «САСС уполномочен заявить» в Европарламенте?

Предвзятое отношение и беспочвенные обвинения. Именно с этим во Франции столкнулась ведущая программы «САСС уполномочен заявить» Надежда Сасс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наш политический обозреватель направлялась в пресс-центр Европарламента, где планировала записать интервью с их депутатами. Но руководство в Страсбурге отказало ей в аккредитации. В своем решении они сослались на собственные надуманные санкции. И вот несколько цитат из письма.

Евросоюз решительно осуждает причастность Беларуси к военной агрессии России против Украины и принял несколько пакетов санкций, включающих перечень физических и юридических лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры. Правящее большинство в Европарламенте, которое представляет либерально-глобалистские партии, любит поучать и Беларусь, и другие соседствующие с ЕС государства о стандартах журналистики и свободе слова.

Надежда Сасс, ведущая программы «САСС уполномочен заявить»:

Мы как журналисты, представители белорусских СМИ, были вынуждены отказаться от работы в Европарламенте, потому что нам это сделать запретили. Но я вам могу сказать, что желающих донести правду и рассказать белорусской аудитории о своем мнении касаемо решения конфликта в Украине, касаемо того, насколько сегодня европейские институты превращаются в места, где отстаивают интересы не простых граждан, а в первую очередь глобалистских элит.

Получается, о профессиональной этике в Европе забыли явно в угоду собственным интересам, чтобы скрыть истинное. Ведь в декабре 2022 года в пресс-центре Европарламента в Брюсселе состоялось первое полноценное интервью в рамках программы «САСС уполномочен заявить», откровенный разговор с депутатами. Однако многие их коллеги были шокированы той честностью, которую озвучили в эфире. После этого в Латвии разгорелся международный скандал.

Надежда Сасс:

Представитель Латвии в Европарламенте, вице-президент потребовал провести расследование. Как же так, белорусские СМИ смогли провести подобное масштабное интервью в здании Европарламента. Естественно, со мной после этого никто не связывался. И в марте уже этого года, готовясь к поездке в Страсбург, я обратилась с просьбой о предоставлении студии в пресс-центре Европарламента, но уже в Страсбурге. На что последовал ответ: «Прошу прощения, сейчас мы очень заняты, мы обязательно с вами свяжемся, но немного позже». То есть сейчас я понимаю, что представители пресс-центра Европарламента просто тянули время. Они не знали, на основании чего они могут нам отказать.