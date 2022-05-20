«Что будет дальше?» Школьники рассказали, о чём не успели спросить у Президента во Дворце Независимости
Новости Беларуси. В Беларуси предстоит всерьез отстроить работу пионерской организации и БРСМ. И тогда будет достаточно патриотов. Об этом заявил Президент на не совсем привычной для Дворца Независимости встрече. Александр Лукашенко пообщался с пионерским активом в рамках празднования векового юбилея движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Действительно складывалось впечатление, что, не будь плотного графика, говорили бы еще очень долго, но Президент, проговорив с ребятами около двух часов, прямо из Дворца Независимости отправился в аэропорт. Борт номер один направился в Сочи, где в понедельник, 23 мая, состоится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. О ней условились еще на полях саммита ОДКБ. А вот гости не спешили покидать Дворец, делились эмоциями, размышлениями и вопросами, которые не успели или постеснялись задать.
– Президент сегодня был очень вежливый, видимо, он в настроении, и отвечал на вопросы каждого. Короче, был очень добрый и общительный.
– Очень четко, выразительно. Конечно, все это было волнительно, но очень интересно.
– Я хотел бы спросить, какая будет Беларусь через 50-100 лет и какие у него планы на будущее Беларуси.
– Я бы у него спросил: а трудно быть Президентом? И главное – первым?
– Хотелось бы спросить, какие дальнейшие планы на Республику Беларусь у Президента?
– А что ты имеешь в виду?
– Какие здания, что будет дальше?
Если честно, боялся. Побаивался. Просто масса вопросов, которые можно задать Президенту, но я решил дать шанс октябрятам высказать свое мнение.
Но спросить об этом и не только у них наверняка еще будет возможность. Эти ребята только вначале своего пути. И, возможно, пока еще не понимают важности всех слов, которые звучали сегодня, и всех смыслов, что кроются за красным галстуком с зеленой полоской, но точно знают: они особенные. И этот день, который стал возможным благодаря инициативности и неравнодушию, им точно запомнится на всю жизнь.
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