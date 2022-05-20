«Что будет дальше?» Школьники рассказали, о чём не успели спросить у Президента во Дворце Независимости

Новости Беларуси. В Беларуси предстоит всерьез отстроить работу пионерской организации и БРСМ. И тогда будет достаточно патриотов. Об этом заявил Президент на не совсем привычной для Дворца Независимости встрече. Александр Лукашенко пообщался с пионерским активом в рамках празднования векового юбилея движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действительно складывалось впечатление, что, не будь плотного графика, говорили бы еще очень долго, но Президент, проговорив с ребятами около двух часов, прямо из Дворца Независимости отправился в аэропорт. Борт номер один направился в Сочи, где в понедельник, 23 мая, состоится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. О ней условились еще на полях саммита ОДКБ. А вот гости не спешили покидать Дворец, делились эмоциями, размышлениями и вопросами, которые не успели или постеснялись задать.

– Президент сегодня был очень вежливый, видимо, он в настроении, и отвечал на вопросы каждого. Короче, был очень добрый и общительный.

– Очень четко, выразительно. Конечно, все это было волнительно, но очень интересно.

– Я хотел бы спросить, какая будет Беларусь через 50-100 лет и какие у него планы на будущее Беларуси.

– Я бы у него спросил: а трудно быть Президентом? И главное – первым?

– Хотелось бы спросить, какие дальнейшие планы на Республику Беларусь у Президента?

– А что ты имеешь в виду?

– Какие здания, что будет дальше?