Кухарев о сотрудничестве с Екатеринбургом: у нас много общего и колоссальные возможности для совместной работы
Екатеринбург планирует расширять экономические связи с Минском. Более предметно взаимодействие с российским регионами обсуждали на встрече председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с главой администрации Екатеринбурга Алексеем Орловым, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Упор планируют сделать на двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, развитие производственно-кооперационных связей и транспортную сферу. У сторон уже есть успешные проекты в машиностроении и энергетике.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Мы сегодня еще раз убедились в том, что у нас действительно много общего и колоссальные возможности для совместной работы. И те точки соприкосновения, которые мы сегодня обсуждали, мы везде нашли взаимопонимание с нашими коллегами. Мы обсудили вопросы, которые касаются самых различных сфер деятельности. Это и промышленность, это и легкая промышленность, вопросы образования, культуры, здравоохранения. И везде видим, что мы совместными усилиями можем достигнуть много.
Алексей Орлов, глава администрации Екатеринбурга (Россия):
Есть что предложить Республике Беларусь. И в плане оздоровления, и посещения исторических объектов. Есть что предложить Екатеринбургу, Свердловской области. Мы сегодня говорили о том, что мы работаем не только для своих городов, мы работаем для тех агломераций, которые вокруг наших городов сформировались. Это большое количество жителей.
Также 20 мая делегация Екатеринбурга посетила ведущие белорусские предприятия, включая Минский автомобильный завод, холдинги «Белкоммунмаш» и «Амкодор».