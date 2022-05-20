Прямой эфир

Кухарев о сотрудничестве с Екатеринбургом: у нас много общего и колоссальные возможности для совместной работы

20 мая 2022 20:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Екатеринбург планирует расширять экономические связи с Минском. Более предметно взаимодействие с российским регионами обсуждали на встрече председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с главой администрации Екатеринбурга Алексеем Орловым, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кухарев о сотрудничестве с Екатеринбургом: у нас много общего и колоссальные возможности для совместной работы-1

Упор планируют сделать на двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, развитие производственно-кооперационных связей и транспортную сферу. У сторон уже есть успешные проекты в машиностроении и энергетике.

Кухарев о сотрудничестве с Екатеринбургом: у нас много общего и колоссальные возможности для совместной работы-4

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома: 
Мы сегодня еще раз убедились в том, что у нас действительно много общего и колоссальные возможности для совместной работы. И те точки соприкосновения, которые мы сегодня обсуждали, мы везде нашли взаимопонимание с нашими коллегами. Мы обсудили вопросы, которые касаются самых различных сфер деятельности. Это и промышленность, это и легкая промышленность, вопросы образования, культуры, здравоохранения. И везде видим, что мы совместными усилиями можем достигнуть много.

Кухарев о сотрудничестве с Екатеринбургом: у нас много общего и колоссальные возможности для совместной работы-7

Алексей Орлов, глава администрации Екатеринбурга (Россия):
Есть что предложить Республике Беларусь. И в плане оздоровления, и посещения исторических объектов. Есть что предложить Екатеринбургу, Свердловской области. Мы сегодня говорили о том, что мы работаем не только для своих городов, мы работаем для тех агломераций, которые вокруг наших городов сформировались. Это большое количество жителей.

Также 20 мая делегация Екатеринбурга посетила ведущие белорусские предприятия, включая Минский автомобильный завод, холдинги «Белкоммунмаш» и «Амкодор».

# Беларусь-Россия # общество # Владимир Кухарев # Алексей Орлов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Образовательные проекты и музыкальный финал. Республиканский фестиваль «Вытокі» проходит в Речице
20 мая 2022 20:45

Образовательные проекты и музыкальный финал. Республиканский фестиваль «Вытокі» проходит в Речице

Турчин: динамично меняющаяся ситуация в мире требует от нас своевременного реагирования
20 мая 2022 20:22

Турчин: динамично меняющаяся ситуация в мире требует от нас своевременного реагирования

«То, что я помогаю людям, мне приносит удовольствие». Смотрите, кто стал лучшим пионером страны
20 мая 2022 20:17

«То, что я помогаю людям, мне приносит удовольствие». Смотрите, кто стал лучшим пионером страны