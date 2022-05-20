Кухарев о сотрудничестве с Екатеринбургом: у нас много общего и колоссальные возможности для совместной работы

Екатеринбург планирует расширять экономические связи с Минском. Более предметно взаимодействие с российским регионами обсуждали на встрече председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с главой администрации Екатеринбурга Алексеем Орловым, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Упор планируют сделать на двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, развитие производственно-кооперационных связей и транспортную сферу. У сторон уже есть успешные проекты в машиностроении и энергетике.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Мы сегодня еще раз убедились в том, что у нас действительно много общего и колоссальные возможности для совместной работы. И те точки соприкосновения, которые мы сегодня обсуждали, мы везде нашли взаимопонимание с нашими коллегами. Мы обсудили вопросы, которые касаются самых различных сфер деятельности. Это и промышленность, это и легкая промышленность, вопросы образования, культуры, здравоохранения. И везде видим, что мы совместными усилиями можем достигнуть много.