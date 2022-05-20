Лукашенко о подвигах белорусов в годы войны: «Герои живы, пока о них говорят» 

Новости Беларуси. В Беларуси предстоит всерьез отстроить работу пионерской организации и БРСМ. И тогда будет достаточно патриотов. Об этом заявил Президент на не совсем привычной для Дворца Независимости встрече. Александр Лукашенко пообщался с пионерским активом в рамках празднования векового юбилея движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

– У всех на слуху фамилии Гастелло, Карбышев, Космодемьянская, но во всех регионах Беларуси были и есть свои герои, совершившие немало важных подвигов. Приглашаем вас, Александр Григорьевич, посетить реконструкцию в нашей школе, и, возможно, после этого такие реконструкции проводить повсеместно.

– Будучи в Полоцке, я постараюсь, но не обещаю.

– Хорошо.

– Потому что скажете потом: пообещал и не приехал. Я постараюсь. Очень хорошее дело вы делаете. Тысячи и тысячи людей того времени, которые совершили не меньшие подвиги, чем они, но о них никто не знает. Если вы этих людей поднимите, герои живы – пока о них говорят, пока помнят их имена. Это очень важно.